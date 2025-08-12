Türk Futbolu, 2024-25’te 9,93 Milyar Zarara Uğradı

FUTBOL KULÜPLERİNDEKİ ZARAR RAKAMLARI

Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2024-25 sezonunda toplamda 9,93 milyar lira zarar etti. Kulüplerin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) ilettiği finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından elde edilen bilgilere göre, dört kulüp de harcamalarını gelirlerinden fazla gerçekleştirdi. Futbol kulüplerinin toplam geliri 40,61 milyar lira iken, giderleri 50,54 milyar liraya ulaştı. Sonuç olarak, geçen sezonu 9,93 milyar lira zarar ile kapattılar. Bu zararın döviz karşılığı ise 224,3 milyon avro olarak belirtiliyor.

KULÜP ŞİRKETLERİ VE İLİŞKİLİ TARFLAR

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, borsada işlem gören kulüp şirketleri arasında yer alıyor. Bu şirketler, kulüplerin dernekleri ile ilişkili ve çeşitli mağaza zincirleri ve televizyon kanalları gibi yapılanmalarla bağlantılı durumdalar. İlgili dernek ve şirketler, finansal tablolarda “ilişkili taraf” olarak yer alıyor. Kamuya açık bu şirketler, sürekli olarak ilişkili taraflardan alacaklı durumda bulunuyor ve bu alacaklar üzerinden faiz işletiliyor.

DENETÇİ RAPORLARI VE KENDİSİ İÇİN HAZIRLANAN BEYANLAR

Bağımsız denetçiler, şirketlerin mali durumlarını inceleyerek hazırladıkları raporlarda, uzun yıllardır karşılaşılan durumu net bir şekilde belgeliyor: “Grubun, ilişkili taraflardan Y tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Grup, söz konusu alacak için Z tutarında faiz geliri kaydetmiştir ancak söz konusu alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilememiştir. Vade ve şekildeki belirsizlikler sebebiyle anılan alacakların tahsilatına dair kanaat oluşturulamamıştır.” Bu ifadelerden hareketle, şirketlerin gelir kalemlerine yazılan “ilişkili taraflardan faiz girişi” tahsil edilemiyor ve bu durumun gerçekleşmesine dair olumlu bir görüş de yok.

KULÜP ZARARLARI VE SIRALAMASI

Denetçilerin raporlarına göre, gelir kaleminde belirtilen faizler hariç bırakıldığında Galatasaray, 3,3 milyar lira (74,4 milyon avro) ile en fazla zarar eden kulüp konumunda. Onu 2,72 milyar lira (61,5 milyon avro) zararla Beşiktaş takip ediyor. Fenerbahçe, 2,36 milyar lira (53,5 milyon avro) zararla kapattığı sezonda, Trabzonspor da 1,55 milyar lira (34,9 milyon avro) zarardan kurtulamadı. Dört kulüp şirketlerinin 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki gelir-gider tablosu da dikkat çekici bir şekilde inceleniyor.