Türk Futbolu’nda Dört Büyükler: Sergen-Burak

GÜVEN BANA YARIŞMASINDA MERAK EDİLEN SORU

Hangisi Türk futbolundaki “Dört Büyükler”de forma giymiş iki futbolcu sorusu, Güven Bana yarışmasında ilgi çekiyor. Yarışmacılar, bu sorunun cevabını merak ediyor.

DÖRT BÜYÜKLERDE FORMA GİYMİŞ İKİ FUTBOLCU

Soruda verilen seçenekler arasında, A şıkkı Egemen Korkmaz ve Sergen Yalçın, B şıkkı Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz, C şıkkı Burak Yılmaz ve Emre Aşık, D şıkkı ise Egemen Korkmaz ve Saffet Sancaklı yer alıyor. Doğru cevap olarak B seçeneği, Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz çıkıyor. Bu iki futbolcu, Türk futbolunun önde gelen takımları olan “Dört Büyükler”de forma giymiş isimler arasında bulunuyor.