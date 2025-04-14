Türk Futbolunda Dört Büyükler Zarar Etti

TÜRK FUTBOLU “DÖRT BÜYÜKLER”İN ZARAR RAKAMLARI

Türk futbolunun “Dört Büyükler” olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un borsa上市 şirketleri, 2024-2025 sezonunun ilk 9 ayında toplamda 5,6 milyar lira zarar etti. Bu zarar, kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği 9 aylık finansal raporlar ve bağımsız denetçi değerlendirmeleri doğrultusunda ortaya çıktı. Dört kulüp de gelirlerinden fazla harcama yaptı. Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 Haziran 2024 ile 28 Şubat 2025 arasındaki dönemde kâr elde ettiklerini belirtse de, bağımsız denetçiler tarafından sağlanan geçmiş dönem raporları doğrultusunda dört kulübün toplam zararı 5,6 milyar lirayı buldu. Bu zararın mevcut dönemdeki karşılığı ise 147,9 milyon euro.

KULÜPLERİN MALİ DURUMU

Bu dört büyük kulüp, borsa üzerinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla işlem görmekte. Bu şirketler, kulüplerin derneklerle ve diğer şirketlerle bağlantılı durumda yer alıyor. Söz konusu dernek ve şirketler, finansal raporlarda “ilişkili taraf” olarak değerlendirilirken, kamuya açık bu şirketler sürekli ilişkili taraflardan alacaklı durumundadır ve bu alacaklar üzerinden faiz de işletiliyor.

DENETÇİ RAPORLARINA GÖRE ZARARLAR

Örneğin, bir kulübün borsada işlem gören şirketinin ekonomik raporlarında ilişkili taraflardan ticari olmayan alacakları olduğu, bu alacaklar için belirli bir vade bulunmadığı açıklanmaktadır. Bağımsız denetçiler, hazırladıkları raporlarda durumu açıkça ifade ediyor: “Grubun, ilişkili taraflardan ticari olmayan alacakları olup, bu alacak için herhangi bir tahsilat gerçekleştirilmemiştir.” Diğer bir deyişle, şirketlerin gelirlerine yazdığı “ilişkili taraflardan faiz gelirleri” tahsil edilemiyor ve bunun olumlu yönden gerçekleşmesine dair bir kanaat bulunmuyor.

ZARAR DAĞILIMI

Denetçilerin geçmiş raporları çerçevesinde, gelir kaleminden çıkarılan faizler hesaba katıldığında en çok zarara uğrayan kulüp Trabzonspor, 1,97 milyar lira (52,07 milyon euro) ile kaydedildi. Trabzonspor’u, 1,44 milyar lira (37,93 milyon euro) zarar ile Beşiktaş takip ediyor. Fenerbahçe, 1,12 milyar lira (29,72 milyon euro) zararla kapanırken, Galatasaray ise 1,07 milyar lira (28,19 milyon euro) zarara uğradı. Dört kulüp şirketlerinin 1 Haziran 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki gelir/gider tablosu dikkat çekici bir durum ortaya koyuyor.