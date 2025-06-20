Türk Futbolunda Kulüpler Bütçeye Göre Hareket Etmeli

FUTBOLDA BÜTÇEYE GÖRE HAREKET ETMEK GEREKİYOR

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, Türk futbolunda kulüplerin hedef koyarken futbolculara bağlı kalmayıp, bütçelerine göre hareket etmesi gerektiğini ifade ediyor. Akyüz, güncel konularla ilgili yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın son 3 yılda Fenerbahçe ile özel bir rekabette bulunduğunu belirtiyor. Akyüz, bu mücadelenin bazı kırılma anları içerdiğini, Galatasaray’ın bu anları iyi değerlendirdiği için şampiyon olduğunu vurguluyor. “Galatasaray taraftarının bundan sonraki süreçte beklentisi var, o da Avrupa ile ilgili” diyor ve gelecekte Avrupa’da çeyrek final ya da yarı finale giden bir Galatasaray’ın kurulması gerektiğini ekliyor. Ayrıca, kadrosunda önemli oyuncuların bulunduğunu ve Galatasaray’ın Avrupa’daki performansının merak edildiğini dile getiriyor.

KULÜPLER HEDEF KOYARKEN BÜTÇEYE GÖRE HAREKET ETMELİ

Akyüz, son dönemdeki transferlerle ilgili değerlendirmesinde, kulüplerin bütçelerine göre hareket etmeleri gerektiğinin altını çiziyor. “Ben kendi bütçeme bakarım, 100 TL varsa, 60-70 TL ile bir ticaret yaparım” diyerek dikkat çekiyor. Osimhen gibi oyuncuların değerli olduğunu ancak kulüplerin bu oyuncularda kırılganlık yaşama riskini göz önünde bulundurması gerektiğini belirtiyor. “Osimhen kendi başına değil, takım bütünlüğü içinde çok daha değerli bir oyuncu” ifadesiyle, takım dinamiğinin önemini vurguluyor. Ayrıca, Sane’nin takımda olması durumunda Osimhen’in etkisinin artacağını ekliyor.

TÜRKİYE’DE TRANSFER ORTALAMASI DÜŞÜK

Fenerbahçe’nin performansına değinen Akyüz, Türk futbolunun evrensel bir spor olmasına rağmen, yerel kulüplerin evrensel rakiplere göre geri kaldığını ifade ediyor. Türkiye’de transfere daha geç başlanması ve Avrupa kulüplerinin gerisinde kalmanın bir sorun olduğunu belirtiyor. “Alınan oyuncular kariyeri inişe geçmiş oyuncular” diyerek Türk futbolundaki transfer stratejilerini eleştiriyor. Fenerbahçe’nin oyuncu alımında büyük tecrübe gerektiren scout ekiplerine sahip olmaması ve bu eksiklik nedeniyle Galatasaray’ın daha önde olduğunu söylüyor.

JOSE MOURINHO’YA ELEŞTİRİLER

Akyüz, geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı olarak Jose Mourinho’yu işaret ediyor. Mourinho’nun günümüz futbolunda etkisiz kalabileceğine ve Fenerbahçe’deki oyuncuları başarılı bir şekilde daha üst seviyeye taşıyamadığına dikkat çekiyor. “Jose Mourinho’yu da mevsimi geçmiş bir antrenör olarak görüyorum” diyor ve onun başarı sağlayamadığı oyunculardan örnekler veriyor. Ayrıca, Fenerbahçe’nin Mourinho’nun arkasında duramayacağı bir döneme girmesi ihtimalini gündeme getiriyor. “Mourinho’nun dışarıya verdiği enerji hiç kimseyi mutlu etmiyordur” ifadesiyle teknik direktörün durumunun önemine işaret ediyor.

MUSLERA’YA VE VEDALARA DEĞİNDİ

Son olarak Galatasaray’dan ayrılan Fernando Muslera’nın vedasına da değinen Akyüz, “Gönül isterdi ki tüm oyuncularımıza böyle güzelliklerle veda edelim” diyor. Muslera’nın Türkiye’ye gelmiş en başarılı yabancı oyunculardan biri olduğunu ifade ediyor. Yabancı oyuncuların Türk oyuncularla kıyaslandığında daha farklı bir duruş sergilediğine dikkat çekiyor. “Bu tezatlıkların da futbolun içinde olmaması gerekiyor” diyerek Türk futboluna yönelik eleştirilerini sürdürüyor.