Türk Futbolunun Şampiyonlar Ligi Hayal Kırıklığı

TÜRK FUTBOLUNUN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEKİ BAŞARISIZLIĞI

Türk futbolunu temsil eden dört büyük kulüp, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nde önemli derecede başarısızlık yaşadı. Bu dört kulüp, toplamda 2,12 milyar euro (güncel kurla yaklaşık 85 milyar TL) harcayarak yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Bu süre zarfında 376 futbolcu transfer eden ve 26 teknik direktör değişikliği yapan kulüpler, Avrupa sahnesinde silik bir performans sergilemiş durumda.

TRANSFER RAKAMLARI VE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Son altı sezonda kulüplerin transfer sayıları gözlemlendiğinde en fazla transferin Trabzonspor yaptığı görülüyor. Transfer rakamları şu şekilde sıralanıyor:

🔹 Trabzonspor: 105 oyuncu

🔹 Fenerbahçe: 100 oyuncu

🔹 Galatasaray: 92 oyuncu

🔹 Beşiktaş: 79 oyuncu

Bu dönemde yapılan teknik direktör değişiklikleri de dikkat çekiyor. Dört büyük kulüp toplamda 23 farklı teknik adamla 26 kez antrenör değişikliği gerçekleştirdi. En fazla değişimi Beşiktaş ve Trabzonspor yaparken (8’er), Fenerbahçe 7, Galatasaray ise 3 kez teknik direktör değiştirdi.

OKAN BURUK’UN ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞARISI

Son altı sezona bakıldığında Türk takımları, Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Bu galibiyetlerden ikisi de Okan Buruk yönetimindeki takımlardan geldi:

🏆 Başakşehir (2020-21): Manchester United’ı 2-1 yendi.

🏆 Galatasaray (2023-24): Manchester United’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Galatasaray dışındaki diğer Türk takımları, Şampiyonlar Ligi gruplarında hiç galibiyet alamadı.

HARCA MALİYETLER VE SONUÇLAR

Kulüplerin futbolcu transferleri ve teknik direktör hak edişlerine yapılan harcamalar şu şekilde sıralanıyor:

💰 Galatasaray: 640,3 milyon euro

💰 Fenerbahçe: 621,5 milyon euro

💰 Beşiktaş: 473,9 milyon euro

💰 Trabzonspor: 389 milyon euro

Ancak tüm bu harcamalara rağmen Türk takımları toplamda 18 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak, 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

ELEME TURUNDAKİ HÜSRAN

Türk takımları, 6 kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde elendi. Elenme tarihleri şu şekilde:

🚫 Galatasaray: 2021-22, 2024-25

🚫 Fenerbahçe: 2022-23, 2024-25

🚫 Beşiktaş: 2020-21

🚫 Trabzonspor: 2022-23

Türk ekiplerini elenme durumunda bırakan takımlar arasında Dinamo Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK yer aldı. Ciddi transfer harcamalarına rağmen, Fenerbahçe ve Trabzonspor iki, Beşiktaş ve Galatasaray ise bir sezon Avrupa kupalarına katılma fırsatını kaçırdı.

TÜRK FUTBOLUNUN AVRUPA’DAKİ REKABET GÜCÜ

Son altı sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi’nde istediği başarıyı elde edemeyen Türk futbolu, yüksek transfer harcamalarına rağmen Avrupa’da rekabet gücünü kaybediyor. Dört büyük kulüp, yeni sezonlarda sürekli bir futbol politikası izlemezse, Avrupa’daki yerlerini daha da kaybetme ihtimali bulunuyor.