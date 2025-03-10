Türk Gemileri Tayland’ın İlgisini Çekti

ASFAT’IN SAVAŞ GEMİSİ TEKLİFİ

Türkiye’nin savunma sanayiinde öne çıkan ASFAT, uzun süredir kriz yaşayan bir Asya ülkesi olan Tayland’a savaş gemisi önerisinde bulundu. Şirket, yerli imkanlar ile ürettiği ADA sınıfı korvetler ve İSTİF sınıfı fırkateynler hakkında Tayland Kraliyet Donanması’na bir sunum gerçekleştirdi.

ÇİN BASININDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yapılan bu teklif, satış gerçekleşmeden Asya bölgesinde büyük yankı uyandırdı. Özellikle Çin basını, daha önce Malezya’ya yönlendirilen Türk savaş araçlarının şimdi Tayland’a teklif edilmesini dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti. ASFAT, Türk savunma sanayii içerisinde faaliyet gösteren ve askeri fabrikalar ile tersanelerin yönetiminden sorumlu bir kuruluş olarak öne çıktı. Teklifin, Türkiye’nin savunma sanayiindeki ihracat potansiyelini ve bölgedeki stratejik hamlelerini gözler önüne serdiği vurgulandı.

TAYLAND’IN SAVUNMA HEDEFLERİ

Tayland, Çin ile yıllardır süregelen gerginlikler nedeniyle savunma kabiliyetlerini artırmak istiyor. Bu çerçevede Kraliyet Donanması filosunu güçlendirmek amacıyla 4 yeni fırkateyn satın almayı planlıyor. İki gemiyi doğrudan dışarıdan temin etmeyi, kalan iki gemiyi ise ülkesinde üreterek teknoloji transferi sağlamayı hedefliyor.