Türk gemisi taciz!

Doğu Akdeniz’de şoke eden bir olay yaşandı. Araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Yunan fırkateyni tarafından tacizi Deniz Kuvvetli Komutanlığı tarafından engellendiği öğrenildi.

Doğu Akdeniz’de Yunan fırkateyni, Türk araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’yı taciz etti.

Türk gemisi Barbaros Hayrettin Paşa gemisine tacizi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları engelledi.

Doğu Akdeniz’de çalışmalarına başlayan Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisini taciz eden Yunanistan’a ait fırkateyn, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından engellendi.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi, dün akşamdan itibaren Doğu Akdeniz’de önceden ilan edilen Türkiye’ye ait Güzelyurt Araştırma Sahası’nda çalışmalarına başladı.

Gemi sabah saatlerindeki çalışmaları sırasında Yunanistan’a ait fırkateyn tarafından taciz edildi. Bunun üzerine bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı olarak araştırma gemisini taciz eden Yunan gemisini engelledi.

Araştırma gemisinin çalışmalarının Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatleri doğrultusunda güvenli ve iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde devam ettiğini belirten yetkililer, çevre denizlerdeki faaliyetlerin daima komşuların hak ve hukukuna saygılı ancak aynı zamanda hakların korunması noktasında da duyarlı ve kararlı olarak planlandığı şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

DIŞİŞLERİ’NDEN YUNANİSTAN’A UYARI

Dışişleri Bakanlığı’ndan Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisinin taciz edilmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yunanistan bölgede tırmanyaya neden olacak davranışlardan uzak durmalı” denildi.

NTV