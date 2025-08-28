Türk Gençlik Filarmoni Orkestrası 2025’te Başladı

TÜRKİYE GENÇLİK FİLMARMONİ ORKESTRASI 2025 TURNESİNE BAŞLADI

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı bünyesinde faaliyet sürdüren, Sabancı Vakfı’nın kurulumuna öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 2025 yılı turnesine Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği konserle giriş yaptı. Türk Telekom Opera Salonu’ndaki etkinlikte Cem Esen’in Sarscam adlı eserinin dünya prömiyeri yapıldı. Ayrıca Beethoven’ın 5. Senfonisi, Edward Grieg’in Piyano Konçertosu ve Britten’in Peter Grimes Operası’ndan Dört Deniz Arası da seslendirildi. Konserin solisti genç piyanist İlyun Bürkev orkestraya eşlik etti.

GENÇLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE DESTEK

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın odak noktasının gençler olduğunu belirtti. Orkestranın, Türkiye’yi temsil ettiğini de vurgulayan Safkan, “Her sene gençler seçilerek bir orkestrada buluşuyorlar. Orkestranın lideri her zaman Cem Mansur. Onun önderliğinde Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir kamp sürecinin ardından çok güzel bir konser verebilecek aşamaya geliyorlar. Repertuvar her yıl değişiyor. Açılış konserinin sonrasında Bursa’da ve ardından Denizli’de, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi bazı Avrupa ülkelerinde konserler devam edecek,” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİ VE SANATI BİRLEŞTİRİYOR

Sabancı Vakfı’nın 50 yaşında olduğunu hatırlatan Safkan, gençlerin hem mesleki gelişimlerine hem de ekip ve bireysel olarak güçlenmelerine fırsat sağladıklarını belirtti. “Sabancı Üniversitesi’nde geçen bir kampüs süreci var. Bir yandan üniversite kampüsünde bulunma, o imkânlardan yararlanma ve birlikte zaman geçirme şansı var. Diğer yandan vakfımızın desteğiyle bu konserleri gerçekleştirme imkânı buluyorlar. Seçilen 80’e yakın genç orkestrada yer almayı başardı. Bu vesileyle uluslararası tanınırlık kazanan ve ileride iş fırsatlarına sahip olma imkânı bulan genç sanatçılardan bahsetmek mümkün,” dedi.

TUGFO’NUN TURNESİ

Türkiye’de konservatuvarlarda öğrenim gören, 16-22 yaş arasındaki müzisyenlerden oluşan TUGFO, klasik müziğin önemli eserleri ile çağdaş bestecilerin yapıtlarını içeren repertuvarıyla 2025 yılı turnesine devam edecek. Yurt içi turnesine Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde devam eden TUGFO, 30 Ağustos’ta Denizli Laodikeia Antik Tiyatrosu’nda Zafer Bayramı’na özel bir konser verecek. TUGFO’nun yurt dışı turnesinin ilk durağı 2 Eylül’de Almanya Schleswig-Holstein Müzik Festivali kapsamında Hamburg’taki Elbphilharmonie’de olacak. Ardından 4 Eylül’de Çekya’nın başkenti Prag’da Smetana Hall, 6 Eylül’de Slovakya Bratislava Radyo Salonu’nda, sezonun son konserini ise 7 Eylül’de Avusturya’nın başkenti Viyana’daki MuTh Salonu’nda gerçekleştirecek. Hamburg, Prag ve Viyana konserlerinde genç piyanist İlyun Bürkev ile sahneyi paylaşacak olan TUGFO’nun bazı etkinliklerinde ise orkestradan seçilen genç yetenekler solist olarak yer alacak.