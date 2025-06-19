Türk Girişimler, TNW Konferansı’nda İlgi Gördü

TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK ETKİNLİĞİNE KATILIM

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Benelüks bölgesinin en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliği olan The Next Web (TNW) Konferansı, Türk girişimler için büyük bir ilgi gördü. Etkinlikte Türkiye’den çeşitli sektörlerden dokuz teknoloji girişimi temsil edildi.

YEREL GİRİŞİMLERİN BAŞARISI

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, AA muhabirine verdiği bilgide, “The Next Web, Hollanda’da ilk kez katıldığımız bir teknoloji etkinliği. Daha önce Fransa, Finlandiya ve Portekiz gibi ülkelerde farklı etkinliklerde yer aldık. Bu kez Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak dokuz teknoloji girişimimizi Amsterdam’a getirdik. Bunlardan üçü etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmada finale kalarak en iyi 10 girişim arasında sunum yapma hakkı kazandı” ifadelerini kullandı.

Polat, Türkiye’nin girişimcilik alanındaki ilerlemelerine de dikkat çekerek, “Son dört yılda Türk teknoloji girişimleri toplamda 5 milyar dolarlık yatırım aldı. Genç, dinamik ve teknoloji odaklı yetenek havuzumuzun yanı sıra sunduğumuz fırsatlarla Türkiye, yatırımcılar için cazip bir ülke konumunda. Bu tür etkinlikler, girişimlerimizin uluslararası arenada görünürlük kazanmaları açısından son derece değerli” şeklinde konuştu.

YATIRIM İMKANLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Etkinliği takip eden Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Türk girişimlerle bir araya gelerek faaliyet alanları hakkında bilgi edindi. Ersoy, Hollanda özelinde Avrupa’daki yatırım olanakları ve fırsatları hakkında girişimcilere değerlendirmeler yaptı. Ayrıca, etkinlikte finale kalan 10 startup arasında medya ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren üç Türk girişimi yer aldı. Konferans süresince sürdürülebilirlik, yapay zeka, yenilenebilir enerji, inovasyon ve dijitalleşme gibi konularda birçok ülkeden girişim, ürün ve hizmetlerini uluslararası katılımcılara tanıtma şansı buldu.