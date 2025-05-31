Türk Hacı Adayları Mekke’ye Geçti

HAC YOLCULUĞU BAŞLADI

Hac farizasını yerine getirmek için ilk olarak Medine’ye ulaşan Türk hacı adayları ve Diyanet görevlileri, buradan Mekke’ye geçiş yaptı. Hac için kutsal topraklara gelen adaylar, ilk olarak Medine’de Mescid-i Nebevi’yi ziyaret ediyor. Bu sırada Hazreti Muhammed, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer’in kabirlerinin bulunduğu Hücre-i Saadet’i selamlayan hacı adayları, burada dua ediyor.

MEDİNE ZİYARETLERİ

Türk hacı adayları, sahabe mezarlarının yer aldığı Cennet-ül Baki’yi ve “İslam’ın ilk mescidi” olarak bilinen Kuba Mescidi’ni ziyaret ediyor. Ayrıca Mescid-i Kıbleteyn, Uhud ve Hendek savaşlarının gerçekleştiği yer ile Okçular Tepesi gibi önemli mekanları dolaşarak Medine’deki ziyaretlerini tamamlıyor. Sonrasında, Türk hacı adayları ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri Mekke’ye geçiyor.

KABE ZİYARETİ VE UMRE

Mekke’ye ulaştıktan sonra otellerine yerleşen hacı adayları, Kabe’yi ziyaret etmeye başlıyor. Dualar eşliğinde Kabe’yi tavaf eden hacı adayları, tavaf namazı kılıp, Safa ile Merve tepeleri arasında say yapıyor. Sayın sonlanmasının ardından umreyi tamamlayanlar, tıraş olarak ihramdan çıkıyor ve hac gününü ibadetlerle geçirmeyi bekliyor.