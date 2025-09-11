Haberler

Türk Hackerlar, İsrail Savunma Bakanı’nın Numarasını Yayınladı

TÜRK HACKERLARIN YAPTIĞI İDDİALAR

İsrail basını, Türk hackerların İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın kişisel telefon numarasını sosyal medya platformlarında paylaştığını ve Katz’ı görüntülü olarak aradığını aktarıyor. Haberlere göre, Türk hackerlar, Katz’ın telefonu ile ilgili bilgilere ulaşarak, bakanın görüntülü aramasına yanıt verdiği yönünde iddialar ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞIMLAR

Söz konusu olayla bağlantılı olarak sosyal medyada, Türk hackerların Katz ile yaptığı iddia edilen görüntülü arama ekran görüntüsü paylaşıldı. Aynı zamanda, Katz’a ait olduğu söylenen telefon numarasının bir süre içinde kullanılmaz hale getirildiği belirtildi. İlgili haberlerde, numaranın sızdırılmasının ardından Katz’a binlerce nefret ve ölüm tehdidi mesajının ulaştığı ifade ediliyor.

ÖNCEKİ NUMARA SIZDIRMA DURUMU

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Katz’ın telefon numarasının daha önce kamuya sızdırıldığı, ancak Bakan’ın bu numarayı yıllardır kullanmaya devam ettiği vurgulandı. Olayların gelişimi dikkat çekici bir hal alırken, sosyal medyada yer alan tepkilerin boyutu da medya organları tarafından izleniyor.

– TEL AVİV

ÖNEMLİ

Haberler

Kerkük’te Çocuklara Muhammed Hediye Dağıtıldı

Kerkük'te düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinde, 'Muhammed' ismini taşıyan 95 çocuğa hediye verildi. Bu etkinlik, şehirde ilk kez yapıldı.
Haberler

Patnos’ta İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

Patnos'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.