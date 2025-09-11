Türk Hackerlar, İsrail Savunma Bakanı’nın Numarasını Yayınladı

TÜRK HACKERLARIN YAPTIĞI İDDİALAR

İsrail basını, Türk hackerların İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın kişisel telefon numarasını sosyal medya platformlarında paylaştığını ve Katz’ı görüntülü olarak aradığını aktarıyor. Haberlere göre, Türk hackerlar, Katz’ın telefonu ile ilgili bilgilere ulaşarak, bakanın görüntülü aramasına yanıt verdiği yönünde iddialar ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PAYLAŞIMLAR

Söz konusu olayla bağlantılı olarak sosyal medyada, Türk hackerların Katz ile yaptığı iddia edilen görüntülü arama ekran görüntüsü paylaşıldı. Aynı zamanda, Katz’a ait olduğu söylenen telefon numarasının bir süre içinde kullanılmaz hale getirildiği belirtildi. İlgili haberlerde, numaranın sızdırılmasının ardından Katz’a binlerce nefret ve ölüm tehdidi mesajının ulaştığı ifade ediliyor.

ÖNCEKİ NUMARA SIZDIRMA DURUMU

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Katz’ın telefon numarasının daha önce kamuya sızdırıldığı, ancak Bakan’ın bu numarayı yıllardır kullanmaya devam ettiği vurgulandı. Olayların gelişimi dikkat çekici bir hal alırken, sosyal medyada yer alan tepkilerin boyutu da medya organları tarafından izleniyor.

– TEL AVİV