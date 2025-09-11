Türk Hackerlar, Katz’ın Numarasını Sızdırdı

İDDİA EDİLEN TELEFON NUMARASI SIZDIRILDI

İsrail basınında yayımlanan haberlere göre, Türk hackerlar, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın kişisel telefon numarasını sosyal medya platformları üzerinden paylaşmış. Bu iddia çerçevesinde, Türk hackerların Katz’ı görüntülü olarak aradığı ve bu aramanın gerçekleştiği öne sürülüyor.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Söz konusu olayla ilgili sosyal medya üzerinde, Türk hackerların Israel Katz ile gerçekleştirdiği iddia edilen görüntülü aramaya ait bir ekran görüntüsü de yayımlandı. Ayrıca Katz’a ait olduğu belirtilen telefon numarasının, paylaşımın ardından çok kısa bir sürede kullanım dışı bırakıldığı ifade edildi.

NEFRET VE TEHDİT MESAJLARI GELDİ

Haberlerde, İsrail Savunma Bakanı’nın numarasının ifşa edilmesinin ardından, çok sayıda nefret ve ölüm tehdidi içeren mesajların kendisine ulaştığı aktarıldı. Bunun yanı sıra, Katz’ın daha önce de aynı numarasının kamuya sızdığını ve buna rağmen yıllardır bu numarayı kullanmaya devam ettiği belirtildi.

– TEL AVİV