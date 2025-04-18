Türk Halk Müziği Konseri Düzenlendi

OMÜ’NÜN KURULUŞU İÇİN ÖZEL KONSER DÜZENLENDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla Türk halk müziği konseri yapıldı. OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi Korosu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından hazırlanan konser programı, üniversitenin bu özel yıl dönümüne adandı.

AKADEMİSYENLER VE ÖĞRENCİLERDEN OLUŞAN KORO PERFORMANS SERGİLEDİ

Akademisyenler, idari personel ve öğrencilerden oluşan koro, OMÜ Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr. Gör. Dr. Oğuz Yılmaz yönetiminde OMÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Geniş bir yelpazeye sahip eserler seslendiren koro, Erzurum, Elazığ, Bartın, İzmir, Kırşehir, Kırklareli, Şanlıurfa, Samsun-Çarşamba, Bergama, Manisa, Rize ve Artvin yörelerine ait parçaları izleyicilere sunarak kültürel zenginliğe dikkat çekti.

KONSERİ SANATSEVERLER İLGİYLE İZLEDİ

Etkinlikte OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ve çok sayıda sanatsever yer aldı. Konser sırasında katılımcılar da zaman zaman koro ile birlikte şarkılara eşlik etti, gece keyifli anlara sahne oldu.