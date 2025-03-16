Türk Halk Müziği Sanatçısı Yaşadığı Şok

SANATÇI ZÜLEYHA ORTAK’IN ŞOKU

Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak, evine tamirat için gelen ustanın öldürülmesiyle derin bir üzüntü yaşadı. Olayı anlatan Ortak, “Ekmeğini taştan çıkaran bir adamdı. Neye kurban gittiğini hiç kimse bilmiyor. Giden de onların canı, yapan da onların canı” şeklinde konuştu. Olay, dün saat 15.00 civarında Şişli’deki 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerindeki bir rezidansın önünde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, sanatçı Züleyha Ortak’ın evine duşakabin yapımı için giden Taşdan Karaca, malzeme almak amacıyla park halindeki aracından inmişti. Bu sırada yeğeni Caner K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karaca, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Züleyha Ortak, “Taşdan malzeme almak için dışarı çıktığında kapının önünde yeğeni tarafından vurulduğunu biliyoruz. Görüntülerde yeğeninin çok soğukkanlı bir şekilde yanına yaklaşıp ateş ettiğini görüyoruz. Olay sadece 10-12 saniye sürdü. Herkes şok halinde” dedi.

MAL DAVASI İDDİASI

Ortak, “Giden de onların canı, yapan da onların canı” ifadelerini kullanarak, “Ekmeğini taştan çıkaran, servis çeken 50 yaşında bir adamdı. Ne yazık ki neye kurban gittiğini bilemiyoruz. Bir mal davası olduğu söyleniyor. Akrabaları burada kaldığı eşyalarını topladı. Geriye burada çalışırken yarım bıraktığı duşakabin ve banyo kaldı. Taşdan, güvenlikteki kişinin akrabasıydı. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz ve komşuluk ilişkilerimiz devam ediyor. Burada tadilat yapıyordum. Bu talihsiz olay yaşandı. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Umarım suçlu bir an önce yakalanıp gereken cezayı alır” şeklinde konuştu.