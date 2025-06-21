Türk Halk Oyunları Gösterisi Gerçekleşti

Halk Oyunları Gösterisi Yapıldı

Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği tarafından Türk halk oyunları gösterisi düzenlendi. Etkinlik, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eğitmenler Fatih Yazıcı, Abbas Demir, Eren Ocaktan, Bünyamin Akçan, Nagehan Atmaca Hacıeminoğlu ve Ayşe Çalış önderliğinde hazırlanan halk oyunları ekibi, Anadolu’nun farklı yörelerine ait oyunları sahneye taşıdı. Yazıcı, halk oyunlarının kültürlerin en değerli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. “Kültürümüzün en güzel renklerinden biri olan halk oyunlarımızı yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve bu toprakların özünü bu sahnede hissettirmek için çıktığımız bu yolda sizlerin destekleri bizlere her zaman güç verdi,” şeklinde konuştu.

Eğitmenlere Plaket Verildi

Gösterinin sonunda Kaymakam Özgür Kaya, eğitmenlere katkılarından ötürü plaket takdim etti. VEGED Başkanı Rahmi Günindi, geceye sponsor olarak katkı sağlayan firmalara teşekkür ederek plaketlerini sundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata da programın organizasyonunda emeği geçen Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça ile sunucu Fatma Özalıcı’ya plaket verdi.