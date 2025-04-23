Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK’ü Tanıttı

ETKİNLİKTE DENEYİMLER PAYLAŞILDI

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri timi SOLOTÜRK’ün pilotları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde, ÇOMÜ Havacılık Kulübü’nün davetiyle gerçekleştirilen etkinlikte, hava pilot binbaşı Murat Bakıcı ve hava pilot binbaşı Erhan Aydemir, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

HEYECANLI ANLAR VE GURUR VERİCİ SÖZLER

Bakıcı, “Dünyanın dört bir yanında Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. Gücümüzü ve motivasyonumuzu sizlerden alıyoruz. Damarlarımızda akan bu deli kanı, çılgın Türk’ü tüm dünyaya gösteriyoruz.” şeklinde konuştu. Binbaşı Aydemir ise Çanakkale’de gerçekleştirecekleri gösterinin heyecanını aktardı. Etkinlikte, F-16 uçaklarının teknik özellikleri ve mekanik sistemleri hakkında bir sunum yapıldı. Pilotlar, sunum sonrasında öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

GÖSTERİLER BAŞLIYOR

SOLOTÜRK, bugün, yarın ve cuma günleri Çanakkale semalarında çeşitli uçuş gösterileri gerçekleştirecek. Bu gösteriler, katılımcılar arasında büyük bir heyecan ve beklenti oluşturuyor.