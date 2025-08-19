Türk Hava Yolları, 0,378 bulgusuzluk oranı

EMNİYET DENETİMİ BAŞARISI

Türk Hava Yolları, son bir yıl içinde gerçekleştirdiği emniyet denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. 36 ülkedeki havalimanlarında yapılan denetimlerde 0,378 bulgusuzluk oranı elde edildi. Bu süreçte toplamda 89 emniyet denetimi gerçekleştirildi ve SAFA programında oldukça başarılı bir sonuç bekleniyor.

GENEL MÜDÜR’DEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Ekşi, “Sizleri konforla, emniyetle uçuruyoruz. Son 12 ayda yurt dışında 36 ülke ve 61 meydanda uçaklarımıza yapılan 89 emniyet denetlemesinde 0,378 bulgusuzluk oranı ile (SAFA) programında iyi bir netice aldık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Emniyet, konfor ve güvenle sizlere hayırlı yolcuklar diliyoruz” dedi.

GENEL DEĞERLENDİRME

Türk Hava Yolları, emniyet konusunda gösterdiği bu performans ile yolcularına güven vermeyi sürdürüyor. Havalimanlarındaki sıkı takip ve denetim süreçlerinin, seyahat deneyimini olumlu yönde etkilediği belirtiliyor. Bu tür başarılar, hava yolu taşımacılığında güvenliğin artmasına katkı sağlıyor.