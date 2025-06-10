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Türk Hava Yolları A350 Uçak Alacak

THY YENİ UÇAĞINA OSMANCIK ADINI VERECEK

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın memleketi olan Çorum’un Osmancık ilçesinin adını, firmanın yeni filosuna katılacak olan Airbus A350 tipi uçağa vereceklerini duyurdu.

AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Bolat, bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Filomuzda ‘Osmancık’ isminde bir uçağımız bulunmuyor. Yakın zamanda teslim A321 NEO uçağımız, 30 Haziran fabrika teslim bir A350 ve bir de B787 uçağımız var. İlçe isimlerini dar gövde uçaklara yazıyoruz ama Aybüke öğretmenimizin aziz hatırasına, A350 uçağımıza ‘Osmancık’ ismini vereceğiz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Cenab’ı Allah onlardan razı olsun” ifadelerine yer verdi.

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