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Türk Hava Yolları Açık 2025 Başladı

GOLF TURNUVASI BAŞLADI

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası, ilk gün atışlarıyla yola çıktı. Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi’nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü’nde düzenlenen etkinlikte toplamda 156 sporcu sahaya iniyor. DP World Tour’un 2025 yılı Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliği taşıyan bu turnuvada, Luke Donald, Haotong Li, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello gibi ünlü golfçüler de yarışıyor.

PROFESYONEL VE AMATÖR GOLFÇÜLER

Altı yıl aranın ardından Türkiye’de gerçekleştirilen turnuvaya, profesyonel Türk sporcular Ediz Kemaloğlu, Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Ulaş Karataş ve Mehmet Ceylan ile amatör golfçüler İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli katılıyor. Etkinliği, çeşitli ülkelerden pek çok golfsever takip ediyor.

ÖDÜL TUTARI VE TARİH

Toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olan bu heyecan verici golf turnuvası, 11 Mayıs Pazar günü son bulacak.

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