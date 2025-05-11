Türk Hava Yolları Açık Golf Yayındaki Konuşma

KONFERANS CANLI YAYIN

Turkish Airlines Open golf turnuvasında, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, bir konuşma yapıyor. Bu önemli etkinliğin detaylarını DHA Feed2 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Bakan Bak, bu platformda sporun teşvik edilmesi ve gelişimi ile ilgili görüşlerini paylaşıyor.

SPORUN ÖNEMİ

Bakan Aşkın Bak, sporun toplumsal gelişimdeki rolüne vurgu yapıyor. “Spor, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel sağlığı için temeli oluşturuyor” diyerek gençlerin sporla daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine dikkat çekiyor.

ETKİNLİK HAKKINDA

Turkish Airlines Open, golfseverlerin dikkatini çeken uluslararası bir turnuva olarak öne çıkıyor. Bu tür organizasyonlar, ülkemizin spor alanındaki etkinliğini artırıyor ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlıyor.