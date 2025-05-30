Türk Hava Yolları, Dünya Tur Operatörlerini Ağırladı

TÜRKİYE’NİN TURİZM TANITIMI İÇİN BAŞLATILAN ETKİNLİK

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’yi tanıtmak amacıyla düzenlediği “Connect To Türkiye” etkinliği çerçevesinde dünyanın dört bir yanından 200 tur operatörü temsilcisini İzmir’de konuk etti. Etkinlik, tarihi Efes Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin turizmdeki güçlü konumuna dikkat çekerek, “Türkiye, turizmde önde gelen ülkelerden birisi konumuna geldi” dedi.

TÜRKİYE’YE YILDA 62 MİLYON TURİST GELİYOR

Alpaslan, Türkiye’nin sunmuş olduğu olağanüstü turizm çeşitliliğine vurgu yaparak, “Turizm ürünü adına aklınıza gelen her ne varsa en güzel örnekleri ve ürünleri ülkemizde bulunmaktadır. Biz de bu durumun farkındayız. Yatırımlarla ve tanıtımla ülkemizin bir turizm cazibe merkezi olmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin turizmdeki gelişiminde THY’nin önemli bir rol oynadığını söyleyen Alpaslan, geçen yıl 62 milyon yabancı ziyaretçinin Türkiye’de ağırlandığını ve 61 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini belirtti. Turizmdeki büyük zenginliği ve imkanları ile bu rakamları daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

İZMİR’İN TURİZM POTANSİYELİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, etkinlikte İzmir’in önemli turizm varlıklarına sahip olduğunu dile getirerek, tatilcileri kente davet etti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise THY’nin dünya genelindeki insanları bir araya getirdiğini ve Türkiye’nin tarih ve kültür turizmi açısından önemini anlatarak, “Misafirperver Türk halkıyla dünyanın dört bir yanından gelen turistleri sıcak bir şekilde karşılıyoruz” dedi. Türkiye’nin zengin ve çeşitli mirasının birçok tarihi mekana ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, “Bu muhteşem toprakları keşfetmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

ETKİNLİKTE KÜLTÜREL GÖSTERİLER

Konuşmaların ardından etkinlikte halk oyunları gösterisi ve Türk halk müziği dinletisi gerçekleştirildi. Ayrıca, tur operatörlerinin Afyonkarahisar ve Denizli’deki turistik alanları gezdiği aktarıldı. Bu şekilde, Türkiye’nin turizm potansiyelinin tanıtımına katkı sağlanması amaçlandı.