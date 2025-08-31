Türk Hava Yolları En Değerli Marka

SERMAYE PİYASASINDAKİ GENİŞLEME

2007 yılından itibaren her yıl yayımlanan liste, bu yıl sermaye piyasasındaki genişleme ile 100 markadan 125 markaya çıkarıldı. Araştırma sonuçlarına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle üst üste bir kez daha birinci sırada yer aldı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GENİŞ KATILIM

Raporda, bankacılık sektörünün listedeki en geniş katılıma sahip alan olduğu belirtildi. İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank ve Akbank, marka değerleri nedeniyle dikkat çeken bankalar arasında sıralandı.

DİĞER SEKTÖRLERİN BAŞARILARI

Dayanıklı tüketim sektöründe, Arçelik ve Vestel’in marka değerlerini artırarak ilk beş içerisinde yer aldıkları gözlemlendi. Otomotiv ve teknoloji alanında Ford Otosan ve yerli otomobil üreticisi Togg ön plana çıktı. Gıda ve perakende sektöründe ise Ülker ve BİM, pozisyonlarını koruyarak dikkat çekti.

ZİRVEDEKİ MARKALAR

Brand Finance’ın açıkladığı verilere göre Türkiye’nin en değerli beş markası şöyle sıralandı: 5-Ford Otosan (Otomotiv) – 905 milyon dolar, 4-Vestel (Dayanıklı Tüketim) – 928 milyon dolar, 3-İş Bankası (Bankacılık) – 1 milyar 240 milyon dolar, 2-Arçelik (Dayanıklı Tüketim) – 1 milyar 645 milyon dolar, 1-Türk Hava Yolları (Hava Yolu) – 2 milyar 266 milyon dolar.