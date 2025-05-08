Türk Hava Yolları Golf Turnuvası Başlayacak

TURKISH AIRLINES OPEN GOLF TURNUVASI BAŞLIYOR

Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’nın yaklaşmasıyla heyecan artıyor. Bu prestijli etkinlik, golf tutkunlarını bir araya getirecek.

DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI TANITIM TOPLANTISI

3-7 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleşecek olan Dünya Motokros Şampiyonası’nın tanıtım toplantısı düzenleniyor. Toplantıya Afyonkarahisar Valisi Dç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılacak.

Beşiktaş, 14.00’te Başkan Serdal Adalı’nın hafta sonundaki seçim öncesi yönetim kurulu listesini kamuoyuna tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Saat 17.00’de ise Siyah-beyazlı takım Tüpraş Stadyumu’nda taraftarlara ve basına açık antrenman gerçekleştirecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAÇ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe ise Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldi.

PFDK VE HAKEM ATAMALARI AÇIKLANACAK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları önümüzdeki süreçte açıklanacak. Süper Lig’in 35’inci haftasında görev alacak hakemler de hazırlıklarını tamamlıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL SONUÇLARI

22:00’de Bodo/Glimt ve Tottenham arasında oynanan maçta Tottenham 1-3 galip geldi. Manchester United, Athletic Bilbao karşısında 22:00’de oynanan maçta 3-0’lık sonuçla öne geçti.

UEFA KONFERANS LİGİ YARI FİNAL SONUÇLARI

22:00’de Chelsea, Djurgarden’ı 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Fiorentina, Real Betis ile karşılaştı ve maç 1-2’lik sonuçla sona erdi.