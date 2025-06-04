Türk Hava Yolları İle Icelandair İş Birliği

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI GENİŞLİYOR

Türk Hava Yolları (THY) ile İzlanda merkezli Icelandair, Haziran 2023’ten bu yana sürdürdükleri kod paylaşımı iş birliğini daha da geliştirme kararı aldı. İki havayolu şirketi tarafından yapılan bu genişletilmiş iş birliği anlaşması çerçevesinde 5 Eylül 2025 itibarıyla Reykjavik ile İstanbul arasında direkt uçuşlar başlayacak. Yaz sezonu boyunca haftada iki frekans olarak düzenlenecek bu seferler, Türk Hava Yolları’nın kod paylaşımı ağına eklenerek İstanbul çıkışlı bağlantılı uçuşlar açısından önemli bir değer sunacak.

YENİ BAĞLANTILAR VE İMKANLAR

Aynı zamanda Icelandair, İstanbul üzerinden Türk Hava Yolları’nın Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki bazı destinasyonlarına düzenlediği uçuşlara kendi uçuş kodunu ekleyerek yolcularına çeşitli bağlantı imkanı sağlayacak. Kod paylaşımı kapsamındaki uçuşlar, turkishairlines.com ve icelandair.com gibi havayollarının satış kanallarında satışa sunulacak.

STRATEJİK HedefLER VE YENİ POTANSİYELLER

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, konu hakkında, “Bu iş birliği yalnızca ticari bir anlaşma değil, aynı zamanda iki havayolu arasında stratejik uyumun bir göstergesidir. Reykjavik ve İstanbul’u doğrudan bağlayarak her iki havayolu için de yeni potansiyeller ortaya çıkaracak; Avrupa ile dünyanın geri kalanı arasında yeni bir yolcu trafiği oluşturacağız. Icelandair’ın başlatacağı doğrudan uçuşlar, her iki marka için de yeni ufuklar açacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.

GÜÇLÜ BAĞLANTI AĞLARI

Icelandair CEO’su Bogi Nils Bogason, “Türk Hava Yolları ile geliştirdiğimiz bu ortaklık, yolcularımıza daha geniş bağlantı seçenekleri ve kesintisiz seyahat imkanı sunacak. Kod paylaşımı anlaşmamızın Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki birçok destinasyonu kapsayacak şekilde genişletilmesi, hizmet kalitesine olan ortak bağlılığımızın ve küresel ölçekte büyüme hedefimizin bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.