Türk Hava Yolları İptal Etti

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ UÇUŞ SEFERLERİNİ ETKİLEDİ

Türk Hava Yolları (THY), Hindistan ve Pakistan arasında yükselen gerilim ve uçuş güvenliğinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle, 08 Mayıs Perşembe ve 09 Mayıs Cuma tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. THY’nin resmi açıklamasında, “Asya’da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle aşağıdaki İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir. TK-714 İstanbul – Lahor, TK-715 Lahor – İstanbul, TK-710 İstanbul – İslamabad, TK-711 İslamabad – İstanbul, TK-750 İstanbul-İslamabad, TK-751 İslamabad-İstanbul; Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

SEFERLERİN İPTALİNİN NEDENİ BU OLDU

Uçuşların iptaline yol açan durum, Hindistan ve Pakistan arasındaki artan politik belirsizliklerin yanı sıra, Asya bölgesindeki genel huzursuzluktan kaynaklandığı belirtiliyor. THY, yolcularının güvenliğini ön planda tutarak bu kararın alındığını vurguladı. Engellerden kaçınmak ve seyahat düzenlemeleri yapmak isteyen yolculara gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı bildirildi.

YOLCULARA GÜVENLİK İÇİN ÖNERİLER

Müşterilerin seyahat planlarını güncelleyebileceği büyük bir özenle hazırlanan mesajda, THY web sitesi ve mobil uygulama üzerinden gerekli işlemlerin nasıl yapılacağına dair bilgiler sunuldu. Yolcuların seyahat izinlerini ve planlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiği ifade ediliyor. Bu süreçte, THY’nin yolcularına sağladığı destek ve seçeneklerin arttırılması vurgulanıyor.