Türk Hava Yolları Ohrid Seferini Başlattı

İLK SEFER OHRİD’E GERÇEKLEŞTİ

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya’nın Ohrid kentine ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Uçak, Kuzey Makedonya Başbakanı, Ulaştırma Bakanı ve Türkiye’nin Kuzey Makedonya Büyükelçisi tarafından karşılandı. TK 1011 sefer sayılı uçuş, İstanbul Havalimanı’ndan 15.00’de havalanarak toplamda 2 saatlik bir sürenin ardından Ohrid Havalimanı’na ulaştı. İlk uçuşta yer alan yolculara lokum ikram edildi ve Ohrid Havalimanı’nda bir karşılama töreni düzenlendi.

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

İlk seferin ardından gerçekleşen açılış etkinliğine Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mıckoski, Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nıkolovskı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV Havayolları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan ve Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy katıldı. Serkan Kaptan, “TAV Havalimanları olarak bu yıl Kuzey Makedonya’da 15’inci yılımızı kutluyoruz. 2010’dan bu yana başkent Üsküp ve Ohrid’deki havalimanlarına yaklaşık 300 milyon Euro yatırım yaptık. Aynı dönemde yolcu trafiğimizi yaklaşık 4 katına çıkardık.” şeklinde konuştu.

UÇUŞLARIMIZLA DOSTLUĞA KATKI

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yakın zamanda Makedonya’da meydana gelen yangın felaketi hakkında düşüncelerini paylaşarak, “Yaşanan üzücü olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına baş sağlığı diliyorum.” dedi. Ekşi, “Kuzey Makedonya’ya ilk uçuşumuzu 1998 yılında Üsküp’e gerçekleştirmiştik. Şimdi Ohrid seferlerimize başlamanın gururunu yaşıyoruz.” diye ekledi. Ayrıca THY’nin dünyanın dört bir yanından misafirleri Ohrid’e ulaştıracağını ve bu şehirde uçuş kültürü ile doğası ile önemli bir destinasyon olacağını belirtti.

DOSTLUĞUMUZUN GÜÇLENMESİ HEDEFİ

Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy, iki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yaparak iki ülkenin dost olduğunu ifade etti. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mıckoski ise, “Ülkemiz havayolu taşımacılığı konusunda ciddi bir merkez konumundadır. Yeni uçuşlar ile havalimanlarında uçuş sayılarının artması ve alt yapının gelişmesine olanak sağlıyoruz.” diyerek yeni seferlerin önemini vurguladı.