Türk Hava Yolları, PACE Projesini Tanıttı

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN YENİ PROJESİ: PACE

Türk Hava Yolları, pilot adaylarının değerlendirme süreçlerinde kalite standartlarını artırmak, süreçleri uluslararası düzeyde daha etkin hale getirmek ve bu süreçleri millileştirmek amacıyla geliştirdiği Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) projesini duyurdu. İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü desteğiyle yürütülen proje, Türkiye’de havacılık psikolojisi alanındaki öncü uygulamalara katkı sağlamak üzere tasarlandı. Toplanan verilerin, aday değerlendirme kalitesini yükseltmesi ve sektörel ile akademik iş birliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor. Bayrak taşıyıcısının bu projesinin arkasında, pilot adaylarının bilişsel yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan bilimsel yöntemlerle oluşturulmuş bir test sistemi bulunuyor. PACE-A (Aptitude/Yetenek) aşaması, adayların bellek ve dikkat kapasitesini objektif kriterlerle ölçmek amacıyla geliştirildi ve uzun yıllar boyunca yurt dışından alınan testlerin yerine milli imkanlarla tasarlandı.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları olarak 2033 hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken, insan kaynağımızın gelişiminde güçlü projeleri hayata geçiriyoruz. PACE, tamamen yerli ve milli imkanlarla hazırlanmış önemli bir projedir. Bu proje yalnızca bir sistem ve araç değil, aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonumuzun bir sembolüdür. Yetiştirilmek üzere istihdam edilen pilot adaylarımızın yeteneklerini pek çok sektörde ölçüm süreçlerine yön verecek olan bu proje, uçuş emniyetine de önemli katkılar sağlayacaktır. Başta akademi, teknoloji ve sektör deneyimini buluşturduğumuz iş birliği ile hayata geçti. İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği modelinin farklı sektörlerde yeni projelere zemin hazırlamasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

PACE projesi hakkında konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ise, “Türkiye’nin havacılık alanındaki dijital dönüşümüne stratejik bir adım olan PACE projesini ülkemize kazandırıyoruz. İstanbul Üniversitesi’nin ‘Açık Bilim – Açık Kapı’ ilkesi ve Perspektif 2053 vizyonu doğrultusunda geliştirilen PACE, bilgisayar tabanlı ilk yerli ve milli bilişsel test bataryasıdır. 18 Şubat 2025 itibarıyla Türk Hava Yolları pilot seçimlerinde kullanılacak olan bu özgün yazılım, yurtdışından alınan hizmetlerin yerini alarak Türkiye’nin bilimsel bağımsızlığını ve teknoloji üretme gücünü ortaya koyuyor. Kendi verilerimizi kendi imkanlarımızla işleyip ülke sınırları içinde tutmamız, bu projenin en kritik ve stratejik kazanımıdır” ifadelerini kullandı.

Küresel marka, havacılık sektöründeki lider konumunu daha da güçlendirmek ve operasyonel mükemmeliyet anlayışını her aşamada yaygınlaştırmak hedefiyle yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor. PACE projesi ile pilot adaylarının seçimi ve değerlendirilmesi süreçlerinde güvenilirlik, şeffaflık ve etkinlik ilkelerini daha ileri bir noktaya taşımayı ön planda tutuyor.