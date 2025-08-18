Türk Hava Yolları PACE Projesini Tanıttı

Türk Hava Yolları’nın Yeni Psikometrik Projesi

Türk Hava Yolları, pilot adaylarına yönelik değerlendirme süreçlerini geliştirmek amacıyla Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) projesini duyurdu. Bu proje, kalite standartlarını artırmayı, süreçleri uluslararası düzeyde daha etkin uygulamayı ve millileştirmeyi hedefliyor. İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle yürütülen proje, Türkiye’de havacılık psikolojisi alanında öncü uygulamalara destek vermeyi amaçlıyor. Ayrıca, elde edilecek verilerin aday değerlendirmelerin kalitesini artırması ve sektörel ile akademik iş birliklerini geliştirmesi bekleniyor.

Projenin Temel Unsurları

Panele ek olarak, bayrak taşıyıcının yürüttüğü projenin temelinde pilot adaylarının bilişsel ve beceri ölçümünü hedefleyen bilimsel yöntemlerle tasarlanmış bir test sistemi yer alıyor. PACE-A (Aptitude/Yetenek) aşaması, adayların bellek ve dikkat kapasitesini objektif kriterlerle değerlendirmek üzere geliştirilmiş olup, uzun süre yurt dışından alınan testlere alternatif olarak yerli imkanlarla tasarlandı. Türk Hava Yolları, havacılık sektöründeki liderliğini güçlendirmek ve operasyonel mükemmeliyeti yaymak için yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edecek. PACE projesi aracılığıyla, pilot adaylarının seçimi ve değerlendirilmesi süreçlerinde güvenilirlik, şeffaflık ve etkinlik ilkelerini yükseltmeyi sürdürecek.

Projeden Beklentiler

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, projenin tanıtımında, İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumla yapılan iş birliğinin önemini vurgulayarak, “Bugün 19 iştirakiyle 100 bine yakın çalışanıyla 35 milyar doları geçen geliri ile Türkiye’nin en önemli ekonomik gücü Türk Hava Yolları, İstanbul Üniversitesi ile yaptığı çalışma neticesinde böyle güzel bir ürün ortaya çıktı. İnşallah bunların devamı daha büyük projelerle devam edecektir. Bu proje vesilesiyle sivil havacılığımızın gelişmesinin önünü açan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımıza, devlet yetkililerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu projeleri hayata geçiren en önemli aktör olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Uzun Süreli İş Birliği

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, PACE projesi hakkında yaptığı açıklamada, “İstanbul Üniversitesi ve THY İnsan Kaynakları Başkanlığı’nın bir arada yürüttüğü çalışmaların geçmişi 2010’lu yıllara gidiyor. Biz 2018’de İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojileri Araştırma Endüstrisi kurduk,” dedi. Bu iş birliği, havacılık sektöründe önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.