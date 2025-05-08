Türk Hava Yolları, Seferleri İptal Etti

İPTAL EDİLEN SEFERLER HAKKINDA BİLGİ

Türk Hava Yolları (THY), Hindistan’ın Pakistan’a gerçekleştirdiği saldırı sonrası İstanbul’dan İslamabad ve Lahor’a yapılması planlanan seferleri karşılıklı olarak iptal ediyor. THY’den yapılan açıklamada, “Asya’da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 8 Mayıs Perşembe ve 9 Mayıs Cuma tarihli İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir.” denildi.

SEFER DETAYLARI

Açıklamada, iptal edilen seferlerin detayları da paylaşıldı. Buna göre, TK 714 sefer sayılı İstanbul-Lahor, TK 715 sefer sayılı Lahor-İstanbul, TK 710 İstanbul-İslamabad, TK 711 İslamabad-İstanbul, TK 750 İstanbul-İslamabad ve TK 751 İslamabad-İstanbul seferleri yapılamayacak.

YOLCU MÜŞTERİ HİZMETLERİ

THY yolcuları, seyahat planlarını güncellemek için şirketin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.