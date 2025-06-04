Türk Hava Yolları Ve TAP Air Portugal İş Birliği

THY VE TAP AIR PORTUGAL ARASINDA GÜÇLENDİRİLEN ORTAKLARLIK

Dünyanın en fazla ülkesine uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) ile Avrupa’nın önde gelen bayrak taşıyıcı firması Portekiz’in TAP Air Portugal, mevcut kod paylaşımı anlaşmalarını geliştirerek yolcularına daha geniş seyahat imkanı sunacaklarını açıkladı. THY Basın Müşavirliği’nden gelen bilgilere göre, New Delhi’de düzenlenen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Genel Kurul Toplantısı’nda ilan edilen yeni anlaşma ile her iki havayolu, küresel uçuş ağlarının ötesinde daha fazla kesintisiz seyahat seçeneği sağlama amacı güdüyor.

YENİ DESTİNASYONLAR İLE UÇUŞ AĞINI GENİŞLETME

İki havayolu firması mevcut kod paylaşım anlaşması çerçevesinde ulaşım sağladıkları noktaların yanı sıra Brezilya, Fas, Katar ve Mauritius gibi uluslararası destinasyonları, ayrıca Dalaman ve Bodrum gibi Türkiye’deki iç hat uçuşlarını da kapsayacak şekilde genişletiyor. Bu yeni iş birliği ile Türkiye ile Portekiz arasında alternatif rotaların sayısının artması bekleniyor. Geliştirilen uçuş ağı, Türkiye ile Portekiz arasındaki turizm ve iş faaliyetlerinin yanı sıra Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu gibi önemli bölgelere yönelik seyahat talebinin artmasına katkı sağlayacak.

THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ’DEN DEĞERLENDİRME

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, iş birliğinin genişletilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “TAP Air Portugal ile uzun yıllara dayanan ortaklığımızı daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Anlaşmanın genişletilmesi, ülkelerimiz arasındaki ticari ve turizm ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunurken, yolcularımıza daha fazla esneklik ve geniş bir seyahat yelpazesi sunmaktadır. Bu değerli iş birliğini önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TAP AIR PORTUGAL CEO’SUNDAN AÇIKLAMALAR

TAP Air Portugal Üst Yöneticisi (CEO) Luis Rodrigues, uçuş ağlarının yapısından ötürü doğuya bağlantılar kurmak için verimli yollar bulmak gerektiğine dikkat çekti ve “Bunu başarabilmenin yolu, büyük ortaklarla iş birliği yapmaktan geçiyor. Bu iş birliği, küresel yolcularımıza ve Portekiz topluluğumuza, ortağımız Türk Hava Yolları üzerinden yeni ve cezbedici yerleri ziyaret etmeleri için daha fazla seçenek sunacaktır.” değerlendirmesini yaptı.