Türk Hava Yolları Zirvede Kaldı

2007’DEN BU YANA SÜREN GELİŞMELER

2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak açıklanan marka değerleri listesi, bu yıl sermaye piyasasındaki genişleme ile 100 markadan 125 markaya ulaşmış durumda. Araştırma sonuçlarına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle üst üste bir kez daha listenin zirvesinde yer alıyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GÖRÜLEN GÜÇLÜ KATILIM

Raporda belirtilen bilgilere göre, bankacılık sektörü listedeki en geniş katılıma sahip alan olarak öne çıkıyor. İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank ve Akbank, marka değerleri ile bu sektörde dikkat çeken bankalar arasında sıralanıyor.

DİĞER SEKTÖRLERDEKİ BAŞARILAR

Diğer sektörlerde ise dayanıklı tüketim alanında Arçelik ve Vestel, marka değerlerini artırarak ilk beş içinde yer almayı başardı. Otomotiv ve teknoloji tarafında Ford Otosan ile yerli otomobil üreticisi Togg dikkat çekiyor. Gıda ve perakende sektöründe ise Ülker ve BİM, güçlü konumlarını devam ettiriyor.

EN DEĞERLİ MARKALARIN SIRALAMASI

Brand Finance’in sunduğu verilere göre Türkiye’nin en değerli 5 markası şu şekilde sıralanıyor:

5. Ford Otosan (Otomotiv) – 905 milyon dolar

4. Vestel (Dayanıklı Tüketim) – 928 milyon dolar

3. İş Bankası (Bankacılık) – 1 milyar 240 milyon dolar

2. Arçelik (Dayanıklı Tüketim) – 1 milyar 645 milyon dolar

1. Türk Hava Yolları (Hava Yolu) – 2 milyar 266 milyon dolar