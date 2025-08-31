Türk Hava Yolları Zirvede Kaldı

SERMAYE PİYASASINDA YENİ GELİŞMELER

2007 yılından bu yana her yıl açıklanan liste, bu sene sermaye piyasasındaki genişleme ile birlikte 100 markadan 125 markaya yükseldi. Araştırmaya göre Türk Hava Yolları, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle bir kez daha zirvede yer aldı.

KATILIM BANKACILIĞINDA ÖNE ÇIKANLAR

Raporda, bankacılık sektörünün listedeki en geniş katılıma sahip alan olduğu belirtildi. İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank ve Akbank, marka değerleriyle dikkate değer bankalar arasında yer aldı.

DİĞER ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Dayanıklı tüketim sektöründe Arçelik ve Vestel, marka değerlerini artırarak ilk beş içinde konumlandı. Otomotiv ve teknoloji alanında, Ford Otosan ile yerli otomobil üreticisi Togg dikkat çekti. Gıda ve perakende sektöründe ise Ülker ve BİM, pazar paylarını korudu.

ZİRVEDEKİ MARKALAR

Brand Finance tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin en değerli beş markası sırasıyla şu şekilde ortaya çıktı:

5 – Ford Otosan (Otomotiv) – 905 milyon dolar

4 – Vestel (Dayanıklı Tüketim) – 928 milyon dolar

3 – İş Bankası (Bankacılık) – 1 milyar 240 milyon dolar

2 – Arçelik (Dayanıklı Tüketim) – 1 milyar 645 milyon dolar

1 – Türk Hava Yolları (Hava Yolu) – 2 milyar 266 milyon dolar