Türk Hava Yolları Zirvede Yer Aldı

MARKA DEĞERİNDE YÜKSELİŞ

2007 yılından bu yana her yıl açıklanan liste, bu yıl sermaye piyasasındaki genişlemeyle birlikte 100 markadan 125 markaya çıkarıldı. Araştırmaya göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle bir kez daha listenin zirvesinde yer aldı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE EN GENİŞ KATILIM

Raporda, bankacılık sektörünün listedeki en geniş katılıma sahip alan olduğu belirtildi. İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank ve Akbank, yüksek marka değerleriyle öne çıkan bankalar arasında yer aldı.

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Dayanıklı tüketim alanında Arçelik ve Vestel’in marka değerlerini artırarak ilk beşte yer aldığı görüldü. Otomotiv ve teknoloji alanında Ford Otosan ile yerli otomobil üreticisi Togg dikkatleri üzerine çekti. Gıda ve perakende sektöründe ise Ülker ve BİM, konumunu sağlam bir şekilde korudu.

ZİRVEDEKİ İLK 5 MARKA

Brand Finance’in açıkladığı verilere göre Türkiye’nin en değerli 5 markası şu şekilde sıralandı:

5 – Ford Otosan (Otomotiv) – 905 milyon dolar

4 – Vestel (Dayanıklı Tüketim) – 928 milyon dolar

3 – İş Bankası (Bankacılık) – 1 milyar 240 milyon dolar

2 – Arçelik (Dayanıklı Tüketim) – 1 milyar 645 milyon dolar

1 – Türk Hava Yolları (Hava Yolu) – 2 milyar 266 milyon dolar