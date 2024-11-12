“Türk Havacılık Şirketleri Global Listede Yer Aldı”

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ BAŞARILARI

Türkiye, savunma sanayiinde ve havacılık alanında elde ettiği başarılarla adını sıkça duyuruyor. Yerli ve milli olanaklarla üretilmiş insansız hava araçlarıyla öne çıkan Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünya genelinde ilgiyle takip ediliyor. Sektörde öncü olma hedeflerinde iki firma, Türkiye’yi bir kez daha gururlandırdı. Global havacılık yayını FlightGlobal tarafından Counterpoint Market Intelligence, 2023’te faaliyet gösteren sektörün en büyük 100 şirketine dair bir derleme yaptı. Derlemede, Türk savunma sanayisinin önemli temsilcileri ilk 50’de bulunuyor.

LİSTEDE BOEİNG ZİRVEDE

Listede yer alan bilgiler, şirketlerin yıllık raporları ve kamuya açık belgelerden derlendi. Kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan sivil havacılık alanında önemli bir geri dönüş yaşanıyor. Bu alanın büyük oyuncularından Boeing ve Airbus, listenin başında yer aldı. Boeing, 77 milyar 794 milyon dolarlık satış rakamıyla listenin ilk sırasında yer alırken, Airbus ise 70 milyar 829 milyon dolarla onu takip ediyor.

SAVUNMA SANAYİDE DİKKAT ÇEKEN FİRMALAR

Savunma sanayisine odaklanan havacılık çözümleri sunan RTX, 68 milyar 920 milyon; Lockheed Martin, 67 milyar 571 milyon; Northrop Grumman ise 39 milyar 290 milyon dolarlık satışlarıyla Boeing ve Airbus’ı izliyor. Listenin geri kalanında GE Aerospace 31 milyar 770 milyon dolar ile 6, Safran 25 milyar 107 milyon dolar ile 7, L3Harris 19 milyar 419 milyon dolar ile 8, Leonardo 16 milyar 549 milyon dolar ile 9, BAE Systems 14 milyar 757 milyon dolar ile 10. sırada bulunuyor. Ayrıca, Rolls-Royce 14 milyar 210 milyon dolar ile 11, Bombardier 8 milyar 46 milyon dolar ile 16, Thales 5 milyar 777 milyon dolar ile 21 ve SpaceX 4 milyar 543 milyon dolar ile 28. sırada dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN FİRMALAR

2023 yılına ait en büyük 100 havacılık şirketi listesinde Türkiye’den iki firma yer alıyor. TUSAŞ, 38. sırada bulunurken, listeye ilk kez giren Baykar ise 49. sırada kendine yer buldu. TUSAŞ, ANKA, AKSUNGUR, ATAK, T70, HÜRKUŞ ve GÖKBEY gibi platformları iç piyasa ve dış piyasalara sunarken, ANKA III, HÜRJET ve Milli Muharip Uçak KAAN gibi hava platformlarının geliştirilmesine devam ediyor. TUSAŞ, 2023’te 2 milyar 674 milyon dolarlık satış rakamı ile havacılık sanayiindeki ilk 50 şirket arasında yer almayı başardı.

GÜÇLÜ SATIŞ RAKAMLARI VE İHRACAT BAŞARILARI

Baykar ise 1 milyar 805 milyon dolarlık satış rakamıyla listeye başarılı bir giriş yaptı. Bayraktar TB2, en fazla ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı unvanına sahip olan Baykar, 2023’te bu başarıyı Bayraktar AKINCI TİHA ile de taçlandırdı. Dünyanın önde gelen SİHA ihracatçısı konumunda olan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisindeki ihracat şampiyonu oldu. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, mevcut imzalanan sözleşmelerin yüzde 97,5’inin ihracata yönelik olduğunu belirtiyor. Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI için 35 ülkeyle ihracat anlaşması yapan Baykar, bu gelirlerle Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA platformlarını geliştiriyor.