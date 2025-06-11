Türk Hayırseverler, Mozambik’te Yetimlere Yardım

YARDIMLAR YETİM YURDUNA ULAŞTI

Türkiye’de hayırseverlerin destekleriyle elde edilen yardımlar, Kurban Bayramı vesilesiyle Mozambik’in Tete eyaletindeki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri tarafından yetimlere ulaştırıldı. “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” kampanyası kapsamında vakfın 11 kişilik gönüllü ve görevli ekibi, Orphana Dona Teresa yetimhanesini ziyaret etti.

KÜÇÜKLERLE BİR ARAYA GELDİLER

TDV ekibi, yetimlerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla oyunlar oynayıp vakit geçirdi. Kurban Bayramı dolayısıyla yetimhanede yer alan çocuklara, Türk hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen yardım malzemeleri ve kurban etleri dağıtıldı.