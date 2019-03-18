Türk heyet, katliamın yapıldığı camide

Yeni Zelanda’da 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası ülkeye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katliamın yaşandığı camiyi ziyaret etti.

Saldırının gerçekleştiği Nur Camisi’ne gelen Oktay ve Çavuşoğlu olayda hayatını kaybedenler anısına çiçek bıraktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yeni Zelanda’da terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi’ni ziyaret etti.

Christchurch kentindeki camiye gelişlerinde yetkililerce karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten polislerden bilgi aldı.

Daha sonra terör saldırısının yaşandığı cami önüne karanfil bırakan Oktay ve Çavuşoğlu, burada şehit olanlar için dua etti.

El Nur Camisi’ni ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay ve Çavuşoğlu, temasları hakkında bilgiler verdi.

Türk heyeti, daha sonra, kentteki Şehitler Köprüsü’ne çelenk bıraktı. Oktay, burada açıklamalarda bulundu:

“Çanakkale, savaştan dostluğun çıktığı ender olaylardan birisi. Yeni Zelanda askeleri de orada ve ilişki başlıyor. Bizim açımızdan zaferle sonuçlanan, Çanakkel’yi geçilmez kılan bir savaş ama oradan bir dostluk doğuyor Avustalya ve Yeni Zelandalılarla.

Burası Yeni Zelandalıların töreneri yaptıkarı yer. Çelenk bırakmak, hatırlmak istedik. Dostluğa da vurgu yapmak istedik.

Umarız ki böyle bir büyük savaş bir daha yaşanmaz ve buralardan dersler çıkarmalıyız. Ancak yaşananlar gösteriyor ki dünya bu dersleri çıkarmış değil

NTV