Türk heyet, Yeni Zelanda’da açıkladı

Yeni Zelanda’da 2 camiye gerçekleştirilen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliam sonrası ülkeye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarından satır başları;

Çanakkale bir savaştan dostluğun çıktığı nadir olaylardan birisi. Yeni Zelanda özellikle deniz zaferinden sonra Çanakkale’yi geçemeyeceklerini anlayınca ve işgal edemeyeceklerini anlayınca karadan yeni bir harekat başlatıyorlar. Yeni Zelanda ve Avustralyalılar’dan oluşan bir ordu Anzaklar…

Kara harekatına katılıyor olması bu ilişkiyi böyle başlatıyor. Hamdolsun bizim açımızdan baktığımızda zaferle sonuçlanan ve yine Çanakkale’yi geçilmez kılan bir savaş.

Ama ilginç bir şekilde oradan bir dostluk doğuyor. Buradan 100 yıl sonrasında bir yakınlık… Bir taraftan bu savaş Yeni Zelandalıları ve Avustralyalıların kendi kimliklerini kazandıkları bir yapıya dönüşüyor. Bizim açımızdan da ‘Artık evlatlarınızı merak etmeyin onlar bizim topraklarımızda’ diyerek buradaki ailelere gönderdiği bir mesaj var tabi.

Biz bugün niye buradayız? Burası Anzakların da Yeni Zelandalıların da Anzaklara ilişkin törenleri yaptıkları yer. Burası da Hatıralar Köprüsü… Biz de bugün buradayken bir çelenk bırakmak istedik ve hatırlamak istedik. Bu vesileyle iki ülkenin dostluğuna da vurgu yapmak istedik. Türkiye ve Yeni Zelanda ilişkiler noktasında oldukça iyi düzeyde, en üst düzeyde.

TRT