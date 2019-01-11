Türk heyeti ABD’ye gidiyor

Türk heyeti, Suriye ve PKK ile ilgili görüşme yapmak üzere 5 Şubat’ta Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet 5 Şubat’ta Amerika birleşik Devletleri’ne gidecek. Washington’daki temaslarda Suriye ve terörle mücadele ele alınacak.

Türkiye ile ABD arasında kurulan çalışma grupları çerçevesinde gerçekleşecek toplantıda, ana gündem, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı olacak.

ABD Dışişleri Müsteşarı David Hale başkanlığındaki ABD heyeti ile yapılacak görüşmelerde, çekilme takvimi ve esaslarının ele alınması, ayrıca 2019 itibari ile hız kazandırılması beklenen Münbiç Yol Haritası ele alınacak.

Türk ve Amerikan heyetlerinin gerçekleştireceği toplantıda, PKK ile mücadele ve iki ülke arasında daha önce krize neden olan tutuklu konsolosluk çalışanlarına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.

NTV