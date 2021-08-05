Türk heyeti, İran’a gitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle İran’a ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş İran’da. Türk heyeti, ülkenin 8’inci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yemin törenine katılacak.

Türk heyetini, Tebriz Milletvekili Ruhullah Mütefekkir Azad ve Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs karşıladı.

Meclisteki yemin töreni öncesinde Şentop ve Kurtulmuş, İran’ın 8’inci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, Reisi’ye görevinde başarılar dilediklerini belirtti.

Numan Kurtulmuş da “Türkiye-İran ilişkilerinin yeni dönemde daha da artırılması temennimizi dile getirdik” ifadelerini kullandı.

İran cumhurbaşkanı Reisi ise Tahran-Ankara arasındaki ilişkinin komşuluktan daha fazlası olduğunu vurguladı.