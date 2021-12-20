Türk heyeti Kabil’e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı ile ilgili görüşmek üzere heyet ile birlikte Kabil’e gidiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı’nın Katar’la birlikte işletilmesi için sunulacak teklifin Afganistan’daki geçici yönetime iletileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Ankara’da Malezya Dışişleri Bakanı Dato’ Sri Saifuddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin Afganistan’daki geçici yönetime Kabil Havalimanı’nın işletilmesi için teklif sunacağını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, uzman Türk heyetinin Afganistan’ın başkentine söz konusu teklifi sunmak üzere gideceğini söyledi. Türkiye, eğer şartlar kabul edilirse Katar’la birlikte havalimanını işletecek.