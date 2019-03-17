Türk heyeti Yeni Zelanda’da!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da içinde yer aldığı Türk heyeti, 19 saat 45 dakikalık yolculuğun ardından Yeni Zelanda'ya ulaştı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde yaşanan kanlı saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan’ın babası Ahmet Tuyan ve kardeşi Yahya Tuyan ile Türk basın mensuplarını taşıyan resmi uçak Yeni Zelanda’ya indi. İstanbul’dan direk Christchurch kentine havalanan uçak, 19 saat 45 dakika sonra Türkiye saatiyle 08.40’da havalimanına iniş yaptı.

BİRÇOK GÖRÜŞME YAPILACAK

Türk heyetiyle birlikte Christchurch’e giden Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, Yeni Zelanda’da, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Araştırma, Bilim ve Inovasyon Bakanı Megan Woods, Milletvekili Rino Tirikatene, Dışişleri Bakanı Danışmanı Peter Kemp, Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı Jan Henderson ile görüşmeler yapılacağını bildirdi. Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu’nun yarın saldırının gerçekleştiği bölgelerde incelemeler yapması da bekleniyor.

“TÜRKİYE’DEN KONUKLARIMIZ VAR”

Terör saldırısı ile ilgili güncel bilgileri paylaşmak için basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Türkiye’den heyet gelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Ardern, “‘Türkiye’den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, onları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.