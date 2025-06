TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ağar, Ücret Yok

KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili olarak, “Bugün 2 Haziran, aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir” ifadelerini kullandı. 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarındaki 600 bin işçiyi kapsıyor. Bu süreç devam etmekte.

GÖRÜŞMELERDE HENÜZ TEKLİF YOK

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam talebini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmuştu. Görüşmeler, 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs tarihlerinde Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ancak işçi tarafından henüz bir teklif gelmemesi üzerine, Ramazan Ağar, konfederasyon önünde bir basın açıklaması yaptı. Ağar, Kamu Çerçeve Protokolü’nde belirsizliğin sürdüğünü aktararak, “Bizler, 600 bine yakın kamu işçisinin alın terini, emeğini, çocuklarının geçimini temsil ediyoruz. Şubat ayında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak ilettiğimiz ortak teklifimizde enflasyon karşısında ezilen ücretlerin insanca yaşam seviyesine çekilmesi, sosyal haklarımızın güncellenmesi, kamu işçisinin refahının artırılması gibi makul talepler sunduk. Ancak 2 Haziran olduğu halde hükümetten hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir” diye belirtti.

İŞÇİLER İÇİN HER GEÇEN GÜN KAYIP OLDUĞUNU VURGULADI

Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinin üzerinden üç ay geçtiğini hatırlatan Ağar, “Markette, pazarda etiketler her gün değişiyor. Kiralar, faturalar, temel gıda maddeleri her kalemde artışta. Bu ülkede sabit gelirliler nefes alamaz hale geldi. Her geçen gün işçi için kayıptır. Masaya konmayan her teklif, soframızdan eksilen bir lokmadır. Biz sadece zam istemiyoruz. Biz, emeğin hakkını, insan onuruna yaraşır bir yaşamı istiyoruz” şeklinde görüşlerini ifade etti. Basın açıklamasında Ağar’ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ve sendika üyesi işçiler de yer aldı.