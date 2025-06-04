TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Adalet İçin Mücadele Edilmeli

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “600 bin kamu çalışanını kapsayan toplu iş sözleşmeleri için müzakerelerimiz 6 aydır devam ediyor ama beklediğimiz teklif hala iletilmedi. Sosyal adalet adına koşullar bu kadar kötü ve geçim bu kadar zorken, hükümetler ve işverenler işçilerin sesine daha fazla kulak vermeli.” diyerek müzakerelerdeki süreci açıkladı. Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden 113. Uluslararası Çalışma Konferansı’na, Türkiye’nin işçi delegesi olarak video konferansla katıldı. Genel kurula hitap eden Atalay, tüm dünyada emekçilerin, Kovid-19 salgını, savaşlar, yüksek enflasyon ve siyasi krizler nedeniyle zorlu bir dönem geçirdiğine dikkat çekti.

KRİZ DÖNEMLERİNDE SOSYAL KORUMA İHTİYACI

Atalay, “Ekonomik krizlerin bedelini her zamanki gibi işçiler, memurlar, emekliler ve dar gelirliler ödemektedir. Bu nedenle kriz dönemlerinde emekçilere yönelik gelişmiş sosyal koruma sistemleri getirilmesini istiyoruz.” ifadesiyle sosyal koruma sistemlerinin önemini vurguladı. ILO tarafından hazırlanan raporlara göre iş gücü piyasalarının yeterince toparlanamadığını, genç işsizliğin ve gelir eşitsizliğinin yüksek seviyelerde seyrettiğini aktaran Atalay, işçi ailelerinin geçim sıkıntısının ve geleceğinin tehdit altında olduğunu belirtti. “Artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, ağır vergiler ve buna rağmen yerinde sayan düşük ücretler, işçileri her geçen gün daha fazla yoksulluğa ve umutsuzluğa sürüklemektedir.” diye konuştu.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL ADALATİN ÖNEMİ

Dünyada her beş çalışandan birinin kayıt dışı istihdam edildiğine dikkat çeken Atalay, “Kayıt dışı çalıştırma, sağlıklı işleyen bir sosyal güvenlik sisteminin de sendikalaşmanın da önündeki en büyük engellerden biridir. Kayıt dışına son verilmesi, gençlerin ve kadınların istihdam olanaklarının iyileştirilmesi, göçmen işçilerin korunması ve sosyal adaletin sağlanması için somut adımlar atılmalıdır.” dedi. Şirketlerin rekor karlar açıkladığı bir ortamda emekçinin haklarının yok sayıldığını belirten Atalay, ILO’nun tüm bileşenlerinin temel görevini gelir ile vergi yükünün adil paylaşımı ve sosyal adalete katkı sunmak olarak belirtti.

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA DİKKAT

Atalay, yıllık olarak çok sayıda işçinin dünyanın farklı yerlerinde önlenebilir iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, “İş yerinde güven içerisinde çalışmak, en temel insan hakkıdır. Bunu sağlamak, ülkeyi yönetenlerin ve işverenlerin öncelikli görevidir.” açıklamasında bulundu. Sendikaların örgütlenme özgürlüğünün engellendiğine vurgu yapan Atalay, kamu çalışanlarının sendikal haklarının önündeki hukuki ve idari engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti. “İşçilerin, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara yönelik acil önlemler alınmalıdır.” dedi.

FİLİSTİN’DEKİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Filistin’e yönelik katliamlar sonucunda on binlerce sivilin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Atalay, “Hastaneler, evler, iş yerleri, okullar, ibadethaneler yerle bir oldu.” şeklinde ifade etti. Atalay, “Terörü ve savaşları desteklemek için her yıl milyarlarca dolarlık silah satışları yapılırken, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları dünyanın her yerinde demokrasiyi, temel hakları ve özgürlükleri hakim kılmak için en önde mücadele vermektedir.” dedi. Uluslararası topluma Filistin’deki çocukların, annelerin feryadına kulak verilmesi ve katliamın durdurulması çağrısında bulundu.