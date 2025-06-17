TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Göreve Başladı. 600 Bin İşçi İçin Görüşmeler Devam Ediyor. Grev Tarihleri Haziranda Belirleniyor. İşçi Talepleri Cevapsız Kalmamalı.

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü çerçevesinde, karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçi için görüşmeler devam ediyor. İşveren tarafı olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TÜHİS), ilk teklifini 13 Haziran’da, 2025 yılı için yüzde 16, yüzde 8, yüzde 7 ve yüzde 5 zam içeren önerilerle sundu. Bu görüşmeler neticesinde, Bakan Işıkhan ile Ergün Atalay ve sendika başkanları Bakanlık binasında buluştu. Basına kapalı şekilde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü, ardından Atalay basın açıklaması yaptı.

TEKLİFİN KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜHİS’in Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne ilişkin ilk teklifinin ardından, TÜRK-İŞ olarak kamuoyuna görüşlerini aktardıklarını belirtti. “TÜHİS’in başındaki yetkili bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 1 buçuk saat toplantı yaptık. Bu rakamın kabul edilebilir bir rakam olmadığını, işçilerin beklediklerinin yanında daha uzak olduğunu, her iş yerinin kendine özgü sorunları olduğunu A’dan Z’ye anlattık” diye ifade etti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA YÜRÜYORLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne yönelik tutumunu eleştiren Atalay, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalarla birlikte Ankara Anıtpark’ta toplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüyeceklerini duyurdu. “Maliye Bakanı dünyayı biliyor ama Türkiye’yi bilmekte zorlanıyor. Kamu işçileri son 40 yıl boyunca özel sektördeki ücretlerin önündeydi. Ancak şimdi asgari ücretin biraz üstünde kalıyorlar. İşlerin aldığı ücret kiraya yetmiyor” dedi. Perşembe günü TÜRK-İŞ’e bağlı sendika temsilcileri ile bir araya geleceğini belirten Atalay, bu toplantıda Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecine dair yol haritasının çizileceğini de ekledi.

GREVCİ HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Grev tarihlerinin yaklaştığını hatırlatan Atalay, “Bundan sonra sendikalar ve temsilcileri, arkadaşlarımızın arzuladığı program çerçevesinde iş yerlerini ve taleplerini anlatacaklar, ardından da grev kararları geliyor. Haziran sonunda demiryolları, karayolları ve makine kimya ile ilgili grev kararları alınacak” şeklinde konuştu. Atalay, ülkeyi yönetenlerin işçilerin haklı taleplerine bir an önce olumlu cevap vermesini istedi.

İKİNCİ TEKLİF GELİYOR

TÜHİS’in ilk teklifine ilişkin Bakan Işıkhan’ın yeni bir teklif daha vereceğini açıklayan Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı başkanlığında bir komisyon oluşturulacağını ve işçi tarafını temsil eden sendikalarla bu komisyonun görüşmeler yapacağını bildirdi.