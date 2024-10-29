Türk İş Dünyası: Cumhuriyetin 101. Yılına Güçle Hazırız

CUMHURİYETİN 101. YILI KUTLAMALARI

Kökleri binlerce yıl öncesine dayanan Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en kıymetli ortaklığını temsil ediyor. Türk iş dünyası olarak bizlere düşen görev, yeni yatırımlarla, üretim ve ticaretle ekonomik büyümeyi sağlamak. Bu inançla, ülkemizin bu özel gününün sevincini paylaşıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun, sonsuza kadar yaşasın Cumhuriyet!

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında çağın gerektirdiği dönüşümü doğru okumamız şart. Bunun için Cumhuriyet’in temel kazanımlarından olan çağdaş ve eşit eğitim kritik bir öneme sahip. Bugün bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeleri yakalayarak dünya ile her alanda rekabet edebilen bir ülke olabilmek için bilimsel ve kapsayıcı bir eğitim seferberliğini öncelik haline getirmeliyiz. Kamu kaynaklarının eğitim alanına daha fazla yönlendirilmesi gerekiyor.

SAVUNMA SANAYİMİZ TAM BAĞIMSIZLIĞA GİDİYOR

Türk savunma sanayisi, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana, Atatürk’ün “tam bağımsızlık” hedefi doğrultusunda güçleniyor. Yerli ve milli üretim kabiliyetlerimizle, güvenliğimize katkı sunan savunma sanayi firmalarımız, dünya çapında örnek başarılara imza atıyor. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve geliştirdiğimiz yerli ürünlerle güvenlik güçlerimizi kuvvetlendirirken, uluslararası pazarlarda da ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz. CANiK markamızın dünya çapında tanınması, bu uğurda gösterdiğimiz çabaların en somut göstergelerinden biridir. Gelecekte yüksek teknolojiye dayalı yenilikçi ürünler geliştirerek savunma sanayimizin millileşmesi yolunda katkı sağlamaya devam edeceğiz.

CUMHURİYET HER ZAMAN YAŞAYACAK

Cumhuriyet, her türlü zorluğa rağmen, ay-yıldızlı bayrağımızı yere düşürmeyenlerin destanıdır. Emeğini kesintisiz bir şekilde çalışarak ve üreterek katma değer sağlayanlara, bu milletin evlatları olarak bayrağımızı her daim daha ileriye taşıyacağız.

DEVRİM YAPICILIKTA KARARLIYIZ

Sanayiciler olarak, Cumhuriyetimizin verdiği özgüvenle geleceğe umutla bakıyoruz. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan vatanımızı daha ileriye taşımak için birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetin bize verdiği değerlere sahip çıkarak, üretim yapmaya, istihdam yaratmaya ve ihracata kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

ÜLKENİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türk inşaat sektörü olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için çalışıyoruz. Cumhuriyetin temellerini güçlendirmek için ülkemizin her köşesinde projeler geliştiriyoruz. Elde ettiğimiz başarılar ve uluslararası işbirliklerimizle gurur duyuyoruz.

CUMHURİYETİ YAŞATMAK GÖREVİMİZ

Büyük bir aile olarak Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmaya kararlıyız. Türkiye’yi aydınlık medeniyet seviyesine taşımak için her alanda gelişimi ve değişimi destekleyerek çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi yarın da elimizi taşın altına koyacağız.

CUMHURİYETİMİZİN AZMİNİ TAŞIYORUZ

Cumhuriyetin ilanıyla elde ettiğimiz değerleri inşa etmek için aktif rol alıyoruz. İzmir İktisat Kongresi gibi önemli olayların, Cumhuriyetle birleşerek, ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük etkileri olmuştur. Bu azmi, bölgemizdeki her projede sürdürüyoruz.

ÜLKEMİZE GÜVENMELİYİZ

Gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmak için ülkemize ve kendimize güvenmeli ve daha fazla çalışmalıyız. Cumhuriyet, birçok ülkenin örnek aldığı bir model oluşturmuştur. Bu emaneti geleceğe taşımak hepimizin asli görevi.

CUMHURİYETİN İDARESİ, GERÇEK KİMLİĞİMİZDİR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet idaresinin Türk milletinin karakterine uygun olduğunu ifade etmiştir. Bu yönetim şekli, özgürlük, eşitlik ve adalet ilkelerinin hâkim olduğu, geleceğe atılan en güçlü adımdır.

HEDEFİMİZ ATATÜRK’ÜN BELİRLEDİĞİ YOLDA İLERLEMEK

Atatürk’ün belirlediği hedeflere doğru ilerleyerek ülkemizi daha ileri taşıma azmimizi sürdürüyoruz. Adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlandığı bir toplum idealine bu doğrultuda ulaşıyoruz.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM HEDEFİ

TÜİOSB, Türk sanayisinin azminin sonucudur. Organize sanayi bölgelerini kapsayan dijital dönüşüm hedefini ilerletiyoruz. Bu dönüşüm, Cumhuriyetimizin bir iftihar vesilesi olacak.

BÖLGEMİZİ SANAYİ ÜSSÜ HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Cumhuriyet’in 101. yılında Tarsus’un sanayi üssü olmasına öncülük ederek, bölgenin kalkınmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.