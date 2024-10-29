Türk İş Dünyası: Cumhuriyetin 101. Yılına Hazırız

M. RIFAT HİSARCIKLIOĞLU’NDAN YENİ YATIRIM VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti’nin kökleri binlerce yıl öncesine dayanıyor ve bu 101 yıllık geçmiş, aynı kaderi paylaşan milyonların ortaklığının bir simgesi. Türk iş dünyası olarak görevimiz, yeni yatırımlarla, üretim ve ticaretle ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Ülkemizin bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyor, Cumhuriyet Bayramı’nın ve Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyorum. “Sonsuza kadar yaşasın Cumhuriyet!”

ÖNEMLİ DÖNÜŞÜM GEREKİYOR

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılda, çağın ihtiyaçlarını doğru bir şekilde kavramak kritik önem taşır. Çağdaş ve eşit eğitimin Cumhuriyet’in temel kazanımlarından biri olduğuna dikkat çekiyoruz. Bugün bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeleri takip edebilmek ve uluslararası alanda rekabet etmek için, bilimsel ve kapsayıcı bir eğitim seferberliği başlatmalıyız. Kamu kaynaklarının eğitimde önceliklendirilmesi ve daha fazla kaynak ayrılması gerekiyor; böylece Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında birlikte yeni bir kalkınma hikayesi yazabiliriz.

SAVUNMA SANAYİMİZ GÜÇLENİYOR

Türk savunma sanayisi, Cumhuriyet’in kuruluşu ile tam bağımsızlık hedefine doğru hızlı bir gelişim gösterdi. Yerli ve milli üretimle güvenliğe katkı sağlayan savunma sanayi şirketlerimiz, dünya genelinde başarılar elde ediyor ve bu başarıları artırmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen yatırımlar ve geliştirilen ürünler, güvenlik güçlerimizi güçlendirmekte ve uluslararası pazarlarda ülkemizi temsil etmektedir. “Gelecekte de yüksek teknolojiye dayalı, yenilikçi ürünler geliştirerek savunma sanayiimizin millileşme yolculuğuna katkı sağlamaya kararlıyız.”

CUMHURİYETİMİZİN GELECEĞİNE ODAKLANMA

Cumhuriyet, her türlü zorluğa rağmen emeğini esirgemeden çalışanların destanı. Türk milletinin evlatları olarak, bayrağımızı daha yükseklere taşımak için çalışmaya kararlıyız. Cumhuriyetimizin verdiği özgüvenle daha çok üreterek birlikte kalkınma hedeflerimize ulaşacağız. “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, birlik ve beraberlik içinde büyük adımlar atacağız.”

Türk inşaat sektörü olarak, ülkemizin her köşesinde projelerle Cumhuriyetimizin temellerini sağlamlaştırıyoruz. Altyapılar inşa ederek sadece şehirleri değil, ülkenin geleceğini şekillendiriyoruz. Cumhuriyetin kazandırdığı değerler doğrultusunda, uluslararası başarılarımızla gurur duyuyoruz ve bu başarıları artırarak devam ettireceğiz.

DEĞERLERİMİZİ YAŞATMA SORUMLULUĞU

Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak, güçlü bir gelecek için en önemli görevlerimizden biri. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gelişimi destekleyerek çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi yarın da sorumluluklarımızı yerine getirerek eval taşıyacak, fırsat eşitliğini önceliğimiz haline getireceğiz.

PROJELERİMİZDE TARİHİ AZİM

Cumhuriyet’in 101. yılı coşkusunu yaşıyoruz ve İzmir İktisat Kongresi gibi tarihi olayları anarak Türk ekonomi tarihine katkıda bulunuyoruz. Ürettiğimiz projelerle bu amacımıza yönelik adımlar atıyoruz. “Cumhuriyetin ilanının 101. yılını en içten dileklerimle kutluyorum.”

BELEDİYECİLİK VİZYONUMUZ VE CUMHURİYET

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Cumhuriyet’e ruhen bağlı kalarak hareket ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaları, Cumhuriyet değerlerine bir hizmet olarak görüyoruz. “Cumhuriyet sayesinde var olan özgürlüklerin daha güçlü hissettirilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

İSTİHDAM VE İHRACAT HEDEFİ

Cumhuriyet, Türk milletinin yeniden var oluşunun simgesidir. Üretimin önemini bilerek istihdam yaratmaya ve ihracata devam edeceğiz. “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyor, bu büyük mirası yaşatmaya kararlıyız.”

MEDENİYET YOLCULUĞU VE İLERLEME

Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda Türkiye’nin çağdaşlaşma hamlesidir. Atatürk tarafından çizilen yol, halkın iradesinin temsilcisi ile daha güçlü bir gelecek için mücadeledir. “Bizler de bu mücadeleye sahip çıkarak azimle çalışacağız.”

ATATÜRK’ÜN HEDEFLERİYLE YOL ALMAK

Atatürk, 100 yıl önce ileri görüşlülüğüyle Türkiye’nin geleceğini şekillendirdi. Bugün, bu hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. “Bizlere bırakılan bu mirasa sahip çıkarak ülkemizi daha ileriye taşıyacağız.”

CUMHURİYET’A SAHİP ÇIKMA VAADİ

Cumhuriyet, ulusumuzun hak ettiği yerdir. “Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlarken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz.”

KAPSAMLI ÇAĞDAŞLAŞMA HAMLESİ

Cumhuriyet, imkânsızlıklara rağmen tek bir irade elde etmiş büyük bir zaferdir. “Cumhuriyetimiz, bizim için tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir.”

GÜVEN VE ÇALIŞMA TAHTI

Dünyada gelişen ülkeler seviyesine ulaşmak için güvenli adımlar atmalıyız. “Cumhuriyetin sağladığı kazanımlar, ülkemizi mazlum milletler için umut kaynağı haline getirmiştir.”

YEŞİL VE DİJITAL DÖNÜŞÜM HEDEFİ

TÜİOSB, Türk sanayicisinin azmiyle 101 yıldır ülkemizin kalkınmasına hizmet ediyor. Yeşil ve dijital hedeflerimizi artırarak, Türkiye için tüm organize sanayi bölgelerini kapsayan dönüşüm programlarını geliştirmek niyetindeyiz.

TARSUS SANAYİ ÜSSÜ HEDEFİ

Cumhuriyetin 101. yıldönümünde Tarsus’un sanayi üssü olmasına öncülük ederek bölgeye değer katmaya hedefliyoruz. “El birliğiyle çalışarak Tarsus’u büyütmeye devam edeceğiz.”