TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan’la görüştü. Grev kararları tarihi Haziran sonu. İşçilerin talepleri göz ardı ediliyor. Bakanlık, yeni teklif sunacaklarını belirtti. Süreç devam ediyor, çözüm bekleniyor. Kamu sözleşmesi üzerine müzakere yapıldı

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. Taraflardan TÜHİS, 13 Haziran’da verdiği teklifinde birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ilk yılın ikinci altı ayı için yüzde 8; ikinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci yılın ikinci altı ayı için ise yüzde 5 zam önerdi. Görüşmeler çerçevesinde Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve diğer sendika başkanlarını Bakanlık binasında kabul etti.

TEKLİFİ KABUL ETMİYORUZ

Görüşmelerin ardından basına kapalı olan yaklaşık 1 buçuk saatlik toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay bir basın açıklaması yaptı. Atalay, TÜHİS’in sunduğu ilk teklifin kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, “TÜHİS’in başında olan yetkili bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütün komisyon üyeleriyle aşağı yukarı 1 buçuk saat içeride bir toplantı yaptık. Bu rakamın kabul edilebilir bir rakam olmadığını, işçilerin, kamuoyunun bizim beklentimizin yanına daha yanaşmadığını, her iş yerinin kendine özel sorunları olduğunu A’dan Z’ye ne lazımsa bütün arkadaşlarımız anlatması gerekenleri anlattık, Bakan Bey’e ifade ettik” şeklinde konuştu.

EYLEM PLANI BELİRLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü konusundaki tutumunu eleştiren Atalay, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalarla birlikte Ankara Anıtpark’ta toplanacaklarını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüyeceklerini ifade etti. Atalay, “Bu işlerin en önemli sorumlusu Maliye Bakanı. Ben ‘dünyayı iyi tanıyorum’ diyor. Doğru, dünyayı iyi tanıyor. Ama Türkiye’yi bilmekte zorlanıyor” diyerek, kamu işçilerinin karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Ayrıca, perşembe günü TÜRK-İŞ’e bağlı sendika temsilcileri ile Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nda (TES-İŞ) bir araya geleceğini belirterek Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecine yönelik yol haritasını belirleyeceklerini ekledi.

GREV KARARLARI YAKINDA

Atalay, grev tarihlerinin yaklaştığını vurgulayarak, “Bundan sonra sendikalar ve temsilcileri illerde, ilçelerde ne lazımsa arkadaşlarımızın arzuladığı program çerçevesinde evvela iş yerlerini anlatacaklar… Haziran’ın sonunda demiryollarının grev kararı geliyor, karayollarının grev kararı geliyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, işçilerin haklı taleplerinin bir an evvel dikkate alınmasını istedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Atalay, Bakan Işıkhan’ın TÜHİS’in ilk teklifine ilişkin bir teklif daha vereceğini açıkladığını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı başkanlığında 4 kişilik bir komisyon kurularak, işçi tarafını temsil eden sendikalarla görüşmeler yapılacağını duyurdu.