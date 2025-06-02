TÜRK-İŞ, Hükümetten Teklif Bekliyor. İşçilerin Hakları İçin Mücadele Devam Ediyor

GÖRÜŞMELERDE HENÜZ SOMUT TEKLİF YOK

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü hakkında yaptığı açıklamada, “Bugün 2 Haziran, aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir” dedi. 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de arasında bulunduğu 600 bine yakın kamu işçisini kapsıyor ve süreç devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak zam talebini 27 Şubat’ta ilgili bakanlığa sunmasının ardından görüşmeler, işçi ve işveren tarafının katılımıyla 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs tarihlerinde Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası bünyesinde gerçekleştirildi.

KAMU İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ YANITSIZ KALIYOR

Görüşmelerde somut bir teklifin gelmemesi üzerine Ağar, konfederasyon önünde bir basın toplantısı düzenledi. Kamu Çerçeve Protokolü’ndeki belirsizlikleri dile getiren Ağar, “Bizler, 600 bine yakın kamu işçisinin alın terini, emeğini, çocuklarının geçimini temsil ediyoruz. Şubat ayında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak hükümete ilettiğimiz ortak teklifimizde enflasyon karşısında ezilen ücretlerin insanca yaşam seviyesine çekilmesi, sosyal haklarımızın güncellenmesi ve kamu işçisinin refahının artırılması gibi makul gerekçeleri sunduk. Ancak gelin görün ki, bugün 2 Haziran olduğu halde, aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir” şeklinde ifadelerde bulundu.

ENFLASYON KARŞISINDA YAŞANAN ZORLUKLAR

Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinin başlamasından bu yana geçen üç ayı hatırlatan Ağar, “Markette, pazarda etiketler her gün değişiyor. Kiralar, faturalar, temel gıda maddeleri, her kalemde artış var. Bu ülkede sabit gelirliler nefes alamaz hale geldi. Her geçen gün işçi için kayıptır. Masaya konmayan her teklif, soframızdan eksilen bir lokmadır. Biz sadece zam istemiyoruz. Biz, emeğin hakkını, insan onuruna yaraşır bir yaşamı istiyoruz” diyerek zorlukları vurguladı.