Türk-İş Raporu: Yaşam Maliyeti ve Artışı

AYLIK YAŞAMA MALİYETİ ARTIYOR

Raporda, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 30.617 TL’ye ulaştığı ifade ediliyor. Gıda harcamalarında ise bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında bir artış yaşandığı belirtiliyor.

YILLIK GIDA HARCAMASI ARTILIŞI

2025 yılının ilk üç ayında gıda harcamalarındaki artış oranı yüzde 12 olarak hesaplanıyor. Buna ek olarak, son 12 aylık değişimin yüzde 40,62’ye, yıllık ortalama artışın ise yüzde 54,87’ye yükseldiği kaydediliyor. Türk-İş’in verileri, artan yaşam maliyetleri ve temel ihtiyaçlara yönelik fiyat artışlarının toplumsal etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.