Ekonomi

Türk-İş Raporu: Yaşam Maliyeti ve Artışı

turk-is-raporu-yasam-maliyeti-ve-artisi

AYLIK YAŞAMA MALİYETİ ARTIYOR

Raporda, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 30.617 TL’ye ulaştığı ifade ediliyor. Gıda harcamalarında ise bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında bir artış yaşandığı belirtiliyor.

YILLIK GIDA HARCAMASI ARTILIŞI

2025 yılının ilk üç ayında gıda harcamalarındaki artış oranı yüzde 12 olarak hesaplanıyor. Buna ek olarak, son 12 aylık değişimin yüzde 40,62’ye, yıllık ortalama artışın ise yüzde 54,87’ye yükseldiği kaydediliyor. Türk-İş’in verileri, artan yaşam maliyetleri ve temel ihtiyaçlara yönelik fiyat artışlarının toplumsal etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Buca’da Grev Nedeniyle Çöpler Toplanmadı

Buca Belediyesi'nin başlattığı grev, vatandaşları sokaklarda biriken çöp yığınlarıyla rahatsız ediyor. Temizlik sorunları, bölgedeki yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.
Dünya

ABD’de Kızamık Salgını Kansas’a Sıçradı

Kansas eyaletinde, ABD'de enfeksiyon vakalarındaki artışla birlikte 23 kızamık vakası kaydedildi. Sağlık yetkilileri durumu ciddiyetle takip ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.