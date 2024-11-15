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Türk-İş’ten Asgari Ücret Hedefi Açıklandı

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2025 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanlar Kurulu, “2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir” açıklamasını yaptı.

İNSANLIK ONURU VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Bu açıklama, işçilerin ve ailelerinin yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik büyük önem taşıyor. Türk-İş, asgari ücretin ekonomik ve sosyal koşullara bağlı olarak belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu durum işçilerin insanlık onurunu da koruyacak bir çerçeve sunuyor.

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